エレコムは、厚さ約28mmの薄型設計と高速スクロール、3台までのマルチ接続に対応した静音・6ボタン無線マウス「Slint HS Scroll」を11月中旬に発売する。価格は5,480円だ。ブラックとホワイトの2色を用意し、購入はエレコムダイレクトショップやAmazon、ビックカメラ.com、ヨドバシ.comなどで可能だ。
「Slint HS Scroll」は、モバイル用途での使いやすさを重視した6ボタン仕様のワイヤレスマウスだ。左右対称のシンメトリーデザインを採用し、右利き・左利きのどちらでも扱いやすいという。さらにBlueLEDセンサーを搭載し、ガラス面や透明シート、カーペットの上でも動作しやすい設計だ。
操作面では、ホイールの回転速度に応じて通常スクロールと高速スクロールを自動で切り替える「スマート高速スクロール」を搭載する。加えて、チルトホイールにより横スクロールにも対応し、表計算ソフトや長文資料の閲覧を効率化する。「戻る」ボタンも備え、ブラウジングやフォルダ操作の快適性を高める構成だ。
接続方式は2.4GHz無線とBluetoothに対応し、2.4GHz無線1台とBluetooth2台の合計3台まで登録できる。上面の切り替えボタンで接続先を簡単に変更でき、USBポートが少ないノートPCやタブレットでも扱いやすい。静音設計のため、会議中や夜間作業でも周囲に配慮しやすい。内蔵バッテリーは充電式で、満充電から最長約5ヵ月使用できるという。
サイズはおよそ幅62×奥行き110×高さ28mm。重量はおよそ74gとなる。付属品はマウス本体、レシーバー、USB-A - USB Type-C充電ケーブル約0.5mだ。対応OSはWindows 11/10、Android 16以降、macOS Tahoe 26以降、iOS 26以降、iPadOS 26以降、ChromeOSで、無料ソフト「エレコム マウスアシスタント」はiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidには非対応で、機能割り当てとチルトは使用できない。
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