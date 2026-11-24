セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENの販売企画として、11月26日0:00から11月26日23:59まで「2026/11/26 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大9万円オフの割引を行う内容だ。購入は特設ページおよび各商品ページから可能で、対象は全10商品となる。
注目の対象機種は、AMD Ryzen 9 9900X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「ZEFT R61AE」だ。64GB DDR5メモリ、2000GB SSDと2TB HDD、Antec P10 FLUXケース、850W 80Plus Gold電源を組み合わせた高性能構成で、通常889,800円から9万円引きの799,800円（税抜）となる。
そのほか、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9060XTを備える「ZEFT R60FV」は50,000円オフの447,800円（税抜）、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060を採用する「ZEFT G62CE」は25,000円オフの314,800円（税抜）で用意される。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、送料無料で購入できる点がうれしい。ゲーミング用途だけでなく、動画編集や生成AIのような高負荷作業にも対応しやすい構成だ。
セールの購入方法は、パソコンショップSEVENの特設ページから対象モデルを選び、各製品ページへ進んで注文する流れとなる。割引対象の全10商品は特設ページで一覧でき、構成や価格を比較しながら選べる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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