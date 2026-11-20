BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて11月23日に『2026/11/23 24時間限定セール』を開催する。期間は11月23日0:00から11月23日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大223,000円オフで販売する施策だ。購入はセール特設ページから行える構成で、対象は全10商品となる。
注目商品の一つは「ZEFT R65XR」で、AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを備えたハイエンド構成だ。Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、ミドルタワーケースと1300W 80Plus platinum電源を採用する。通常2,137,800円（税抜）から223,000円オフの特価1,914,800円（税抜）で、送料無料となる。
中価格帯では「ZEFT Z54FD」が用意される。intel Core Ultra7-265KFとRadeon RX 9070XT、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを組み合わせ、チップセットはintel Z890だ。Windows 11 Home 64ビット版、850W 80Plus gold電源、ミドルタワーケースという構成で、通常439,800円（税抜）から45,000円オフの394,800円（税抜）に設定される。
さらに「ZEFT R64N」は、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070を採用したモデルだ。16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、Fractal North ホワイトケース、750W 80Plus gold電源を備え、Windows 11 Home 64ビット版を搭載する。通常383,800円（税抜）から34,000円オフの349,800円（税抜）となり、こちらも送料無料で購入できる。
なお、セールにはこのほか全10商品が対象に含まれ、用途や予算に応じて選びやすい内容だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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