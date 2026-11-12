RTX 5080・メモリー64GB搭載PCが8万5000円引き！ パソコンショップSEVEN、11月16日限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、11月16日0:00から11月16日23:59までの24時間限定で「2026/11/16 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCを中心とした全10商品で、最大85,000円オフとなるほか、全商品送料無料という内容だ。
注目モデルのひとつが、ZEFT Z55HSだ。Intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、Windows 11 Pro 64ビット版を採用するミドルタワー構成だ。通常784,800円から85,000円オフの699,800円（税抜）、送料は無料となる。
ほかにも、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを組み合わせたZEFT R60TQは、32GB DDR5メモリと2TB SSDを備え、通常549,800円から50,000円オフの499,800円（税抜）だ。
さらに、Core Ultra5-250K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用したZEFT G62ALは、32GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、通常438,800円から43,000円オフの395,800円（税抜）で購入できる。
購入は、パソコンショップSEVENのセール特設ページおよび各製品ページから行う。特設ページでは対象10商品を一覧で確認でき、用途や予算に応じて選びやすい構成となる。高性能GPUや大容量メモリ、十分な電源容量を備えたBTOパソコンを、短期間でお得に入手したい読者に向くセールだ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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