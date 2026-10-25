RTX 5090搭載PCが15万2000円オフ！ パソコンショップSEVEN、10月25日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて10月25日、24時間限定セール「2026/10/25 24時間限定セール」を開催する。期間は10月25日0時から10月25日23時59分までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大152,000円オフの特価で販売する内容だ。購入は同社のセール特設ページおよび各商品ページから行える。
注目機種のひとつが「ZEFT Z55HV」で、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載するハイエンド構成だ。Antec P20C ブラックケースとintel Z890チップセット、1300W 80Plus platinum電源を組み合わせ、通常1,477,800円（税抜）から152,000円オフの1,325,800円（税抜）で、送料無料となる。
そのほか、ZEFT G62CLはintel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備えたモデルで、通常484,800円（税抜）から47,000円オフの437,800円（税抜）だ。
ZEFT R60SZはAMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、通常565,800円（税抜）から66,000円オフの499,800円（税抜）となる。いずれも送料無料で、用途や予算に応じて選びやすいラインアップだ。
セール対象は3機種だけではなく、全10商品が対象となる。高性能GPUを搭載したゲーミングPCから、扱いやすいデスクトップPCまで幅広くそろうため、買い替えや新規購入を検討するユーザーにとって見逃しにくい内容だ。詳細な仕様や他の対象機種は、パソコンショップSEVENのセール特設ページで確認できる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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