RTX 5090搭載PCが17万6000円引き！ パソコンショップSEVEN、11月10日限定セール

セブンアールジャパンは、BTOパソコン専門ブランド「パソコンショップSEVEN」において、11月10日0:00から11月10日23:59までの24時間限定で「2026/11/10 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが対象で、最大176,000円オフの特価を打ち出すセールだ。

注目は、ハイエンドからミドルレンジまで幅広い構成がそろう点だ。たとえば「ZEFT Z55HV」は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、Antec P20C ブラックケース、intel Z890チップセット、1300W 80Plus platinum電源を搭載し、通常1,575,800円から176,000円オフの1,399,800円（税抜）で購入できる。送料無料で、公式販売ページから注文する形だ。

さらに、手頃な価格帯では「ZEFT R65U」が、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 5 8500G、GeForce RTX 5050、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、マイクロタワーケース、650W 80Plus bronze電源を備え、通常264,800円から15,000円オフの249,800円（税抜）となる。



続いて「ZEFT G62CL」は、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた構成で、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、intel B860チップセット、650W 80Plus bronze電源を備え、通常479,800円から50,000円オフの429,800円（税抜）だ。

セール対象はこのほかにも計10商品あり、用途や予算に応じて選びやすい内容となっている。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから可能で、各モデルの詳細構成や在庫状況も同ページで確認できる。最新世代のCPUとGPUを搭載したBTOパソコンを狙う読者にとって、短時間で比較検討しやすい機会だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。