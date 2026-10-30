AMD Ryzen 9 9950X3D×RX 9070 XT搭載PCが10万7000円引き！ パソコンショップSEVENの10月31日限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、10月31日0:00から10月31日23:59までの24時間限定で「2026/10/31 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、対象10商品が最大107,000円オフとなる内容で、購入は特設ページから行う。

注目の対象商品は、AMD Ryzen 9 9950X3DとRadeon RX 9070XTを搭載する「ZEFT R61AM」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、メモリ128GB DDR5、2TB SSDと2TB HDDのストレージ構成、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケース、1000W 80Plus gold電源を備え、通常1,026,800円(税抜)から107,000円オフの特価919,800円(税抜)で販売する。

そのほか、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R65WT」は、16GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、通常549,800円(税抜)から52,000円オフの497,800円(税抜)だ。



さらに、AMD Ryzen 7 8700Gを採用した「Livrra Essential 280」は、16GB DDR5メモリと1TB SSD、Antec P20C ブラックケース、650W 80Plus bronze電源を備え、通常207,800円(税抜)から10,000円オフの197,800円(税抜)となる。いずれも送料無料で、同社のセール特設ページから購入できる。

今回のセールは、ハイエンド志向のゲーミングPCから、日常用途にも使いやすいデスクトップPCまで幅広く対象に含む点が特徴だ。なお、掲載商品以外にも対象モデルがあり、販売構成や在庫状況は特設ページで確認する必要がある。購入を検討する際は、用途に応じてCPU、GPU、メモリ容量、電源容量などの仕様を見比べるとよい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。