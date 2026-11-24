ASUS JAPANは、ゲーム『Phantom Blade Zero』の世界観を取り入れた限定コラボレーション製品として、ゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、ゲーミングヘッドセットの3製品を発表した。予約受付は11月20日開始、販売開始は11月27日で、いずれもROGブランドから展開する。

ラインアップは「ROG Strix Morph 96 Wireless Phantom Blade Zero Edition」「ROG Harpe II Ace Phantom Blade Zero Edition Gaming Mouse」「ROG Delta II Phantom Blade Zero Edition Gaming Headset」の3機種だ。いずれも黒と赤を基調とした退廃的なカンフーパンク調の意匠を採用し、作品のロゴや象徴的なモチーフ、専用グラフィックを配した限定デザインとなる。



キーボードは96%レイアウトとトライモード接続、マウスは49gの軽量設計と最大42000DPI対応センサー、ヘッドセットはDualFlow Audioと最大110時間の長時間駆動を特徴とする。

キーボードはROG NX V2 Snowスイッチと多層吸音構造により、滑らかな打鍵感と反響音の抑制を両立する設計だ。マルチホイールや多機能ボタンも備え、ゲーム中の音量調整やメディア操作を素早く行えるという。



マウスは左右対称形状で、つかみ持ちやかぶせ持ちなど幅広い持ち方に対応する。



ヘッドセットは2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、有線3.5mmの3系統接続に対応し、ゲームとスマートフォンの音声を同時に扱える点が使い勝手を高める。