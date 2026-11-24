BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで11月25日0:00から11月25日23:59までの24時間限定セールを実施する。
今回の企画では、最新のゲーミングPCやデスクトップPC全10商品が対象となり、最大77,000円オフの特価を用意する。購入は特設ページから可能で、対象製品はすべて送料無料となる。
注目の対象機種は、ZEFT G62CN、ZEFT Z55EKA、ZEFT Z57Rの3モデルだ。
ZEFT G62CNはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載し、通常726,800円（税抜）から77,000円オフの649,800円（税抜）となる。
ZEFT Z55EKAはWindows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを備え、通常599,800円（税抜）から56,000円オフの543,800円（税抜）だ。
ZEFT Z57RはWindows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra5-245KF、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを採用し、通常459,800円（税抜）から46,000円オフの413,800円（税抜）となる。
いずれもIntel Z890またはB860チップセットを採用し、電源は1000W、850W、650Wの80Plus認証モデルを組み合わせる構成だ。ケースはCoolerMaster MasterFrame 600 BlackやFractal Pop XL Silent Black Solidを用い、冷却性や拡張性、静音性を重視した設計がうかがえる。最新世代のCPUとGeForce RTX 50シリーズを組み合わせたことで、ゲーム用途はもちろん、動画編集や3D制作といった高負荷作業にも対応しやすい構成だ。
セールの詳細は11月25日限定の特設ページで確認でき、各製品の個別ページからそのまま購入へ進める。ラインアップには他にも対象製品があり、用途や予算に応じて選べる点も魅力だ。BTOならではの構成バランスを重視するユーザーにとって、年末需要を見据えた買い替えの好機となるだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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