



「LAVIE X14」は、14型ディスプレーを搭載するモバイルノートPCだ。最大の特徴は、公称約1021gの軽量ボディーに、航空会社の承認なしで機内に持ち込める99.9Whの大容量バッテリーを搭載していることだ。

軽さを追求するためにバッテリー駆動時間が短くなっている製品も多いが、本製品は100Whに迫る大容量バッテリーを内蔵しつつ、約1kgという軽さを実現している。

また、46～49TOPSのNPUを搭載するCore Ultra 5 322、Core Ultra 7 355搭載モデルはCopilot+ PCの要件を満たしており、WindowsのCopilot+ PC向けAI機能を利用できる。

NECPCから試用機を借りたので、単に軽いだけでなく、大容量バッテリーと軽さ、堅牢性の両立を狙った本製品の実機レビューをお届けしよう。

約1kgの軽量ボディーに

99.9Whの大容量バッテリーを搭載





今回借用したモデルの型番は「PC-X1475NAS」。OSにはWindows 11 Home、プロセッサーには「Core Ultra 7 355」（8コア［4P＋4LPE］、8スレッド、最大4.7GHz、12～55W、Intel Graphics、49TOPSのNPU）を採用。メモリーは32GB（LPDDR5X）、ストレージは512GB（PCIe Gen4 x4接続SSD）を搭載している。

ディスプレーは14型WUXGA IPS液晶で1920×1200ドット、16:10、タッチ対応、ノングレアを搭載。ディスプレー上部にはプライバシーシャッター付きの1080pウェブカメラ（顔認証対応）、ステレオマイクが内蔵されている。

インターフェースは、Thunderbolt 4（USB4、最大40Gbps、PD3.0、DisplayPort対応）×2、USB 3.2 Gen2 Type-A（最大10Gbps）×2、HDMI、有線LAN（1000BASE-T）、microSDメモリーカードスロット、ヘッドフォンマイクジャックを用意。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5.4をサポートしている。

本体サイズは313×221×18.9mm、重量は約1021g。前述のとおり99.9Whの大容量バッテリーを内蔵し、バッテリー駆動時間は動画再生時約30.1時間、アイドル時約51時間と謳われている（JEITA測定法Ver.3.0）。軽量化を実現するため、天板には東レ製の軽量カーボン素材を採用。MIL規格に準拠した耐久試験をクリアーしており、軽さと堅牢性を両立した設計だ。

特筆したいのは同梱されるUSB ACアダプターのコンパクトさだ。プラグはたためないが、65Wでありながら実測47×35×30mmと非常にコンパクト。重量もUSB Type-Cケーブルと合わせて実測148.4gであり、ぜひ単品販売してもらいたいと思わせる優れモノである。

なお、「LAVIE X14」は直販サイトから購入する際には、OSはWindows 11 Home/Pro、プロセッサーはCore 5 315/Core 7 350/Core Ultra 5 322/Core Ultra 7 355、メモリーは16GB/32GB、ストレージは256GB/512GB/1TBなどから選択できる。

ただし、Copilot+ PCの要件を満たすのは、46～49TOPSのNPUを搭載するCore Ultra 5 322、Core Ultra 7 355搭載モデルだけだ。Copilot+ PC向けのAI機能を活用したいのであれば、慎重にプロセッサーを選択してほしい。

軽さと使い勝手の両立を象徴する

タッチパネル搭載のディスプレー





本製品の使い勝手の面で高く評価したいのが、タッチパネルを搭載していることだ。静電容量方式のタッチパネルを搭載するには、タッチ操作を検知するための仕組みが必要となり、そのぶん軽量化には不利になる。

単に軽さを追求するだけのノートPCであれば、タッチ対応を選択しないだろう。それでも本製品は、99.9Whの大容量バッテリーだけでなく、タッチパネルの搭載にもこだわっている。それにより、タッチ操作によるジェスチャーを利用でき、簡単なイラストやメモ書きもできる。

もちろん、究極の軽さにこだわった製品にも価値があるが、バッテリー駆動時間や使い勝手を削ることなく、無理のない実用範囲の軽量ボディーを実現していることこそ、本製品最大の魅力と言えるだろう。

85キー日本語キーボードのキーピッチは19.0mm、キーストロークは1.5mmで、しっかりとした打鍵感があり、打鍵音も低めだ。

タッチパッドは実測102×70mmと標準的な広さだが、ディスプレーがタッチ対応なので操作によって使い分ければいい。全体として、フルスピードでテキスト入力できるキーボードに仕上がっている。

しいて不満点を挙げるなら、いかにも指紋認証に対応していそうな形状だが、非対応の電源ボタンぐらいだ。

1080pウェブカメラ（顔認証対応）の画質はやや青みが強く感じられるが、肌の色などのバランスは決して悪くない。背景の質感は少し失われ、ノイズもやや目立つが、人物の服などの質感はしっかりと残っている。オンライン会議用のウェブカメラとしては、実用上十分なクオリティを備えている。

CPUマルチ性能は抑えめだがGPUやNPUではライバルに迫る

バッテリー駆動は33時間を超える





それではLAVIE X14のパフォーマンスをチェックしていこう。今回の比較対象としては、

・Core Ultra 7 355搭載：「ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition」

・Core Ultra 7 355搭載：「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」

・Core Ultra 7 356H搭載：「VAIO T」

の3機種を使用している。

LAVIE X14と同じプロセッサーを搭載する2機種で製品ごとの性能差を確認し、Core Ultra 7 356H搭載機で同世代の上位プロセッサーとの違いを見ていこう。

まず、「CINEBENCH 2024」のCPU(Multi Core)は、LAVIE X14が483pts、ThinkPad X1 Carbonが653pts、Yoga Slim 7i Ultraが653pts、VAIO Tが908ptsとなった。LAVIE X14は同じくCore Ultra 7 355を搭載する2機種を約26％下回っており、マルチコア性能では差が開いてしまっている。

一方、CPU(Single Core)はLAVIE X14が120pts、ThinkPad X1 Carbonが118pts、Yoga Slim 7i Ultraが119pts、VAIO Tが111ptsとなった。シングルコア性能については、LAVIE X14が今回の4機種で最も高いスコアを記録したわけだ。

一方、「CINEBENCH 2026」のCPU(Multiple Threads)は、LAVIE X14が2208pts、ThinkPad X1 Carbonが2631pts、Yoga Slim 7i Ultraが2654pts、VAIO Tが3793ptsとなった。同一CPU搭載の2機種に対して約16～17％低く、VAIO Tとの差は約42％に達している。

一方、CPU(Single Threads)はLAVIE X14が488pts、ThinkPad X1 CarbonとYoga Slim 7i Ultraがともに485pts、VAIO Tが470ptsとなった。

CINEBENCH 2024と2026の両方で、シングルコア性能はほぼ同等だが、マルチコア性能では同一CPU搭載機に届かないという結果だ。CPUコアがフル稼働するような状況では、LAVIE X14の処理能力がやや低めとなっている可能性がある。

3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」では、LAVIE X14はPort Royalが1471、Time Spyが3186、Fire Strikeが6332、Wild Lifeが17933となった。

同じくCore Ultra 7 355を搭載するThinkPad X1 CarbonとYoga Slim 7i Ultraのスコアは、Port Royalが1492と1444、Time Spyが3104と3225、Fire Strikeが6310と6275。これら3項目については、LAVIE X14とほぼ同等の結果である。

一方、Wild LifeはThinkPad X1 Carbonが20285、Yoga Slim 7i Ultraが21174を記録しており、LAVIE X14は約12～15％低いスコアとなっている。

とは言えGPU性能についてはCPUマルチコアほど大きな性能差は生じていない。Core Ultra 7 355に内蔵されているIntel Graphicsの性能を、順当に引き出せていると言えよう。

ゲーム系ベンチマークでは、「ファイナルファンタジーXIV：暁月のフィナーレベンチマーク」（1920×1080ドット、標準品質、ノートPC）で11707（とても快適）を記録。「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION BENCHMARK ver 1.3」（標準品質、1920×1080ドット、フルスクリーン）では3179（普通）となった。

グラフを見ていただければわかるとおり、LAVIE X14はファイナルファンタジーXIVでは約10～12％、FINAL FANTASY XVでは約8～17％低いスコアとなっている。3DMarkと同様、実際のゲーム系ベンチマークでも同じプロセッサーを搭載する機種を下回る項目が見られた。しかし、両ゲームの判定はマイナスではない。ゲームの種類や設定によっては十分に楽しめる性能を備えている。

ストレージ性能を計測する「CrystalDiskMark 9」では、シーケンシャルリード(SEQ1M Q8T1)が6867MB/s、シーケンシャルライト(SEQ1M Q8T1)が5850MB/sとなった。今回の試用機には、512GB SSD「WD PC SN7100S SDFQMSL-512G-2001」が搭載されており、シーケンシャルアクセスではリード、ライトともに十分な速度を発揮している。

NPUのAI処理性能についてはおなじみの「UL Procyon AI Computer Vision Benchmark」で確認してみた。LAVIE X14のNPU – float16は1123で、ThinkPad X1 Carbonの1101、Yoga Slim 7i Ultraの1129とほぼ同等。VAIO Tの1235に対しては約9％低いスコアとなった。

これはLAVIE X14が搭載するCore Ultra 7 355のNPUが49TOPSと、VAIO TのCore Ultra 7 356Hの50TOPSよりやや低いことに加えて、対応メモリー速度の上限も低いことが影響していると思われる（Core Ultra 7 355がLPDDR5X-7467、Core Ultra 7 356HがLPDDR5X-8533）。

バッテリー駆動時間については、ディスプレー輝度、ボリューム40％でYouTube動画を2時間連続再生したところ、バッテリー残量は100％から94％へと減少した。つまり、単純計算では33時間20分動作することになる。99.9Whの大容量バッテリーを搭載しているだけに、モバイルノートPCとしては規格外のスタミナ性能を備えていると言えるだろう。

大容量バッテリーと軽さを両立した貴重なモデル







LAVIE X14ほどのバッテリー駆動時間が本当に必要なのかと考える方はもちろんいるだろう。当然、8時間動作するのであれば、軽ければ軽いほどいいと考える方もいるはずだ。

しかし、個人的には1kg前後のノートPCであれば、通勤通学だけではなく、展示会の会場などを1日歩くような時でも、バックパックに入れていれば大きな負担とはならない。

そして、これだけのバッテリー駆動時間を備えたLAVIE X14であれば、モバイルバッテリーやACアダプターなどの余計な荷物を入れる必要もない。スマホのバッテリーが足りなくなれば、LAVIE X14から充電したっていいだろう。

99.9Whという大容量バッテリーを搭載しつつ、可能な限り軽さを追求したLAVIE X14は、現在のモバイルノートPCというジャンルの中でも、非常に貴重なコンセプトのモデルである。