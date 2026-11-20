BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて11月22日0:00から11月22日23:59までの24時間限定で「2026/11/22 24時間限定セール」を開催する。



最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に全10商品が対象となり、最大79,000円オフの特価で購入できる内容だ。

注目モデルの「ZEFT R60D」は、AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載する高性能構成だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版で、ケースはAntec P10 FLUX、1000W 80Plus Gold電源を採用する。通常728,800円（税抜）から79,000円オフの649,800円（税抜）となり、送料無料で提供する。

ミドルクラスの構成としては、「ZEFT R60IY」がAMD Ryzen 5 9600とGeForce RTX 5060を搭載し、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、650W 80Plus Bronze電源を備える。通常359,800円（税抜）から30,000円オフの329,800円（税抜）で、同じく送料無料となる。



「ZEFT G62AJ」はIntel Core Ultra 5-250K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを組み合わせたモデルで、32GB DDR5メモリと1000GB SSD、Intel B860チップセットを採用し、通常359,800円（税抜）から24,000円オフの335,800円（税抜）だ。

購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。掲載された各商品ページで仕様を確認し、そのまま注文へ進める仕組みだ。なお、セール対象には上記3機種以外も含まれており、用途や予算に応じて選びやすいラインアップとなっている。最新GPUを搭載したゲーミング用途や、作業性能を重視するデスクトップ需要に向く内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。