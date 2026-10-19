RTX 5090搭載「ZEFT G62CB」が20万7000円引き　パソコンショップSEVENが10月21日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて10月21日に「2026/10/21 24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月21日0:00から10月21日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大207,000円オフとなる。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行える。
注目の主力モデルは「ZEFT G62CB」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、4000GB SSDを組み合わせたハイエンド構成となる。ケースはCoolerMaster MasterFrame 600 Black、チップセットはintel Z890、1300W 80Plus platinum電源を採用する。通常1,966,800円（税抜）から207,000円オフの1,759,800円（税抜）で、送料無料となる。
ほかにも、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070を備えた「ZEFT Z56BR」は、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、750W 80Plus gold電源を搭載し、通常479,800円（税抜）から45,000円オフの434,800円（税抜）となる。
さらに、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを採用した「ZEFT G62BT」は、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、650W 80Plus bronze電源構成で、通常349,800円（税抜）から24,000円オフの325,800円（税抜）だ。いずれも送料無料で、全10商品がセール対象となる。
セール特設ページでは、各モデルの詳細仕様や購入ページを確認できる。高性能GPUを求めるユーザーから、最新世代CPU搭載のミドルクラスを狙うユーザーまで、用途に応じた選択肢がそろう点が特徴だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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