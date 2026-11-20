セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月21日に「2026/11/21 24時間限定セール」を実施する。開催期間は11月21日0時から11月21日23時59分までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大67,000円オフで販売するという。購入は同社のセール特設ページから行う仕組みだ。

注目は、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5080を搭載する「ZEFT R60A」だ。メモリは32GB DDR5、ストレージは2TB SSD、ケースはAntec P20C ブラック、電源は1000W 80Plus Goldとなる。通常666,800円から67,000円オフの599,800円（税抜）で、送料無料の対象だという。

同じくGeForce RTX 5080を備える「ZEFT Z55HT」は、Intel Core Ultra 7 265KF、32GB DDR5、1TB SSD、Intel B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を採用する。通常629,800円から64,000円オフの565,800円（税抜）で、こちらも送料無料だという。



さらに「ZEFT Z55EKC」は、Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5060、64GB DDR5、2TB SSDを組み合わせた構成で、通常479,800円から52,000円オフの427,800円（税抜）となる。

セール対象はこのほかにもあり、全10商品がラインアップされるという。いずれもWindows 11搭載のBTOパソコンで、用途に応じてゲーム、動画編集、日常作業まで幅広く選べる点が特徴だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。