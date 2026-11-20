2024年9月に世界初の三つ折りスマートフォン「Mate XT Ultimate Design」を発表したファーウェイから、2年後の2026年9月、新モデル「Mate XT 2 Ultimate Design」（以下、Mate XT 2）が登場した。Mate XT 2は、折りたたみの構造を前モデルの「外折り＋内折り」から「内折り＋内折り」へと変更。グローバル展開も期待される実機を、中国のファーウェイストアで触ってみた。

折りたたみ機構を「G型」に変更

Mate XT 2は、開くと10.2型、閉じると6.5型のディスプレーになる三つ折り型のスマートフォンだ。チップセットには、子会社のHiSiliconが開発した「Kirin 9050 Pro」を採用。

三つ折りの構造は、初代モデルが蛇腹のように開閉する「Z型」だったのに対し、Mate XT 2はサムスンの「Galaxy Z TriFold」と同じく、左右に開く「G型」（または「C型」）を採用している。

価格は、メモリー16GB＋ストレージ256GBのモデルが1万9999元（約47万9000円）。後述するプライバシーディスプレー搭載モデルは、16GB＋1TBの構成で2万4999元（約59万9000円）となる。

閉じた状態では、6.5型（2442×1140ドット）のアウトディスプレーが使える。アスペクト比は19.3:9なので、一般的なスマートフォンと比べても違和感なく操作できるだろう。フロントカメラは800万画素を搭載している。

OSはファーウェイ独自のHarmonyOS 7。iOSデバイスとのファイル共有に対応するほか、新たにiPhoneと連携して着信・SMS・通知を受け取れるようになり、Apple Watchとの連携も追加された。

カメラは、5000万画素の広角が可変絞りに対応し、F1.49からF4.0までの切り替えが可能。望遠は3.5倍の5000万画素、超広角は4000万画素と、フラッグシップクラスのカメラ性能を誇る。なお、カメラにはファーウェイ独自のイメージング技術「XMAGE」が採用されている。

この三つ折りの形式を「G型」と呼ぶ理由は、本体を上から見るとわかりやすい。左右の画面を真ん中に向けて閉じると、アルファベットの「G」の字のように畳まれることから、この呼び名が通称として知られている。

なお、サムスンのGalaxy Z TriFoldも同じG型だが、折りたたむ方向（順番）は逆になっている。

閉じた状態のサイズは157.2×77.0×12.3mm、重量は299g。Z型の前モデルにはなかった独立したアウトディスプレーが新たに加わったにもかかわらず、重量の増加はわずか1gにとどめている。

また、閉じたときの厚みも前モデルの12.8mmから薄くなっており、本体全体の薄型軽量化が進んでいることがわかる。ちなみに、サムスンのGalaxy Z TriFoldは12.9mm、309gだ。

前モデルのヒンジは、「1枚を開いてから、もう1枚を反対側に開く」という構造だった。頭ではわかっていても、2回目の操作のときに「どっちだったろうか」と少し迷ってしまったり、最後のヒンジ部分は外折りだったこともあり、開くときに若干気を使う必要があった。

G型になったMate XT 2は、画面を開くときに違和感なく操作でき、開いたときのヒンジの止まりもしっかりしていて、より開閉しやすくなったと感じた。

ヒンジには、第2世代の「天工ヒンジシステム」を採用している。左右に開く新しい折り方に合わせ、歯車を使わないリンク式の同期機構を業界で初めて採用し、内側と外側の軸を正確に連動させられるという。

主軸には、5本のアームで力を分散する構造を設けた。中国メディアの報道によると、2400MPaの高強度鋼を使うことで、耐衝撃性能を100％高めたとのことだ。