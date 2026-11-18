ネットワークに求められる「AI」「セキュリティ」にどう対処？ 「Cisco Live Melbourne 2026」レポート
AIエージェントの通信量は人間の5倍以上に ― Cisco GMが教えるネットワーク再設計の進め方
2026年11月18日 08時00分更新
AIエージェントの採用が広がると、ネットワークの通信は量も流れ方も変わる。人間の場合は少し送って大量に受け取る形だが、エージェントは文脈（コンテキスト）や質問、データを絶えず外部のシステムやエージェントとやり取りするからだ。
Ciscoが2026年11月9日～12日、オーストラリア・メルボルンで開催したイベント「Cisco Live Melbourne 2026」で、同社のSVPとしてキャンパス＆ブランチ ネットワーキング担当GMを務めるマイケル・ディックマン氏に、AI時代におけるネットワーキング分野の課題、Ciscoとしての解決策などを聞いた。
なぜ既存のネットワーク設計では限界を迎えるのか？ AI通信の劇的な変化
――AIエージェントの広がりが予想されています。これはネットワークにどのような影響を与えるのでしょうか。
ディックマン氏：通信の「量」と「頻度」が劇的に増えます。そして、これはすでに起きています。
エージェントを使いこなす人間のユーザーはごく一部でも、エージェントのトラフィックはトークン使用量、ネットワークトラフィック、ともに非常に大きいことがデータでわかっています。たとえばトークンの使用量は、人間の約7倍にのぼります。さらに弊社の調査では、同じタスクをこなす場合、エージェントは人間より450％も多くネットワークトラフィックを消費することがわかっています。エージェントは内部で考える量が少なく、その分やり取りが増えるからです。
トラフィックの「流れ方」も変わります。ネットワークのトラフィックには、大きく2つの方向があります。1つはnorth-south（南北）のトラフィックで、クラウドなど外部と、社内のネットワークとの間の上り下りの通信です。もう1つはeast-west（東西）トラフィックで、キャンパスや工場、病院といった環境内での横方向の通信です。AIエージェントはこの両方に影響します。
まずnorth-southトラフィックでは、上りと下りの偏りが少なくなっていきます。人間のユーザーは、ときどき何かを送信し、そのあと大量のデータが下りてきますよね。上りは少なく、下りが多い。現在のほとんどのネットワークは、その流れを前提に作られています。ところがエージェントは、コンテキスト、質問、データ、推論を絶えず送ります。そのため上りが大きく増えて、上りと下りが対称に近づくのです。そうなると、これまでの設計のままのネットワークでは、持続的に負荷が発生し、帯域の問題も大きくなるなど、対処が難しくなります。
一方、east-westのトラフィックも大きく増えます。病院を例にしましょう。医師がエージェント型の文字起こしアプリケーションを使って、診察中の会話を録音して文字にするとします。このアプリケーションは、電子カルテシステムにもつながります。医用画像システムや病棟のナースステーションとやり取りする場合も含め、すべてが環境内で完結する横方向（east-west）の通信です。このように、エージェントのトラフィックは人間よりはるかに多くなります。製造業でも同じです。フィジカルAIやロボティクスはすでに稼働していて、環境内で膨大な通信が発生しています。エージェント同士が、デスクトップ間、キャンパスやブランチ、データセンターの間で「会話」するようにもなります。
このように、north-south方向はより対称的になって負荷が高まり、east-west方向も通信量が増えます。ネットワークを新たな視点で見直す必要があります。
既存機器の段階的モダナイズ手順と「信頼」を軸としたネットワーク設計
――既存のネットワーク機器を使っている顧客は、どうやって対応すれば良いのでしょうか。
ディックマン氏：多くのお客様は、何年も前にネットワークを設計しています。機器が古いだけでなく、現在のAIブームの前の設計というケースも多いでしょう。このような場合、見直しは必要です。実際には、何を優先させるか優先順位をつけて取り組むことになります。
セキュリティの観点から、多くの顧客が優先するのはWAN、つまりルーティングです。インターネットに接する、ネットワークの公開側にあたる部分だからです。最新のセキュリティに更新することは、帯域拡張と同じくらい重要です。ネットワークの内側では、ネットワークのコアから始めるのが理にかなっていることが多いでしょう。コアはキャンパスネットワークの唯一の中心なので、そのモダナイズは非常に重要です。
より現実的に進めるには、どの拠点から着手するのかの優先順位づけも必要です。たとえば、弊社の顧客である自動車メーカーは複数の工場を抱えていますが、最も収益性の高い工場から更新しています。先進的なロボティクスがすべて集まっている工場だからです。世界中のすべての工場を一気に更新するのではなく、最も重要で最も収益性の高い工場から更新していく。これは投資回収という点でも有効です。
こうした見直しのニーズに応えるため、弊社もキャンパスとブランチの機器を刷新しています。コア向けの新しい固定型のスマートスイッチ、ハイブリッドメッシュファイアウォールの機能をルーターに載せたセキュアルーター、Wi-Fi 7、そして過酷な環境に耐える産業用の機器などを発表しています。
――AIの活用が広がるなか、「ネットワークがボトルネックになる」という指摘があります。Ciscoはこの課題にどう取り組んでいますか。
ディックマン氏：われわれは2つの側面から取り組んでいます。
1つ目は、データセンターやクラウドでAIをどう展開するかです。ここは、できるだけGPUを遊ばせず、使用率を高く保つことが中心です。GPUを増やして束ねるスケールアップ、ラックを増やしてつなぐスケールアウト、複数のデータセンターをまたいでつなぐスケールアクロス、それぞれのためのソリューションがあります。
2つ目は、キャンパスやブランチです。あまり語られていませんが、ここでは性能よりもセキュリティへの信頼がAI活用の妨げになっています。ネットワークのセグメンテーションや、それを取り巻くセキュリティモデルに確信が持てなければ、AIエージェントを導入できないからです。Ciscoは、信頼が新たな触媒（カタリスト）になると考えています。
大手の産業系のお客様などから、ネットワークのセキュリティに確信が持てないために、AIエージェントの導入が思うように進まないという声を聞いています。特に日本の製造業は、非常に高度な電気部品を作り、システムも手がけています。品質は完璧でなければならず、セキュリティも完璧に近くなければなりません。そのため、ネットワークのセグメンテーションと、それを取り巻くセキュリティモデルに確信が持てず、エージェントの導入を進められないようです。性能面のボトルネックというより、信頼が確立できていないことによる制約、あるいは阻害要因だと言えます。
AIを展開するための信頼とパフォーマンスの両方を得るには、適切な性能と、適切なセキュリティ、セグメンテーションを備えたネットワークが必要です。一般的には、データセンターでは性能が、キャンパスではセキュリティが、より重視されます。ただし、重点の置き方の違いであって、どちらも、あらゆる場面で重要です。
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