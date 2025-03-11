AIと業務データの“間”を埋める3つのポイントを説明
生成AI導入の「成果が出ない」どう解決？ CDataが「Connect AI Gateway」ローンチイベントを12月3日開催
企業における生成AIの活用が進む一方で、「正確な回答が得られない」「利用実態がブラックボックス化している」「コストが読めない」といった課題に直面する企業は多い。
CData Software Japan（CData）は、これらの課題を解決するAIゲートウェイ「Connect AI Gateway」のローンチイベントを、2026年12月3日にオンライン開催する。
「生成AIを入れたのに成果が出ない」原因はどこにあるのか？
生成AIサービスを全社導入したものの、期待した成果につながらないケースは少なくない。CDataでは、その主な原因が「AIと業務データの“間”」にあると指摘。その間を埋める以下の3つの要素が必要だと示している。
統制された接続：AIがどのデータに、誰の権限で届くかを管理
AI Readyな基盤：つなぐ先のデータを、AIが使える状態に整備
業務への適用：部門ごとの業務にAIを最適化
AI活用の課題を解決する「Connect AI Gateway」
米CDataが9月29日に発表した「Connect AI Gateway」は、SAPやSalesforce、kintoneなどの業務システムにAIをつなぎ、モデルやツール、データの使われ方を一か所で制御するAIゲートウェイ。現在、アーリーアクセスで提供中だ。
同サービスは、モデルへの通信を管理するLLMゲートウェイ、ツールへの通信を管理するMCPゲートウェイとしての機能に加え、業務データへのアクセス権限までワンストップで管理できるのが特徴だ。
12月3日のイベントでは、上記の3つの要素をConnect AI Gatewayを中心としたCDataのソリューションやパートナー連携でいかに実現するかについて、以下内容のセッションを通じて語られる。
・生成AI投資がROIに結びつかない理由と、精度・ガバナンス・コストの重要性
・CData社内の実体験に基づく取り組みの紹介
・「Connect AI Gateway」のデモンストレーション
・CData Sync/CData Arcを活用した「AI Readyな基盤」の構築方法
・ローンチパートナー5社（テクトラジャパン、TAOドライブ、ニューコム、ベル・データ、双日テックイノベーション）による業務活用・ソリューション事例の紹介
【開催概要】
イベント名：CData Connect AI Gateway ローンチイベント ～組織でAIを活かしきるために「精度」「ガバナンス」「コスト」をコントロールする方法とは？～
日時：2026年12月3日（木）14:00～16:00
形式：オンライン
参加費：無料
主催：CData Software Japan
申込サイト：https://jp.cdata.com/resources/ai-gateway-launch-2026-12/
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