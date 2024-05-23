AIの「コンテキスト不足」や「接続性の欠如」を解消

生成AIと300種以上の業務データを5分でつなぐ　CDataから「マネージドMCP基盤」

福澤陽介／TECH.ASCII.jp

　CData Software Japanは、2025年10月9日、生成AI・AIエージェントと業務データをつなぐクラウド型のマネージドMCPプラットフォーム「CData Connect AI」を提供開始した。ChatGPTやClaudeなどから、300種類以上のSaaS・アプリケーションへのセキュアかつリアルタイムなアクセスを実現する。

　CData Connect AIは、実業務での生成AI・AIエージェント活用における、業務データの「コンテキスト不足」や「接続性の欠如」といった課題を解決するプラットフォーム。

　わずか4ステップ、5分ほどでAIを各種業務データに接続でき、データの取得だけではなく、書き込みや特殊な操作（メールの送受信や会議の登録など）にも対応。元の認証・権限設定をそのまま継承して、アクセスログも記録、ガバナンスも確保して、セキュリティ上の懸念を解消する。

　ChatGPTやClaudeといったAIアシスタントから、Copilot Studio（AIエージェントビルダー）、LangChain（開発フレームワーク）まで幅広くサポート。対応するデータソースは、Salesforceやkintone、SAP、Google Sheets、Microsoft 365、Oracleなど、業務で利用される主要なCRM・SFAやERPなどが網羅されている。

　CDataでは、以下のような活用シナリオを挙げている。

・営業チームがAIアシスタントに「今月クローズ予定の商談状況をもとに、直近営業を行うべき重点顧客の分析・リストアップと訪問予定を作成して」と依頼
・マーケティングチームがAIアシスタントに「過去3ヶ月のメールマガジンの配信結果をもとに、CTRが良好な商材の分析とフォローアップメールの作成を行って」と指示
・財務チームがAIアシスタントに「基幹システムの売上データをもとに予実状況の更新と財務レポートを作成して」と依頼
・オペレーションチームがAIアシスタントに「ERPの請求データから未入金の状態の顧客をリストアップし、催促メールをドラフトして」と依頼

