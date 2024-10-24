CData、ガートナー「データ統合ツール」のマジック・クアドラントでリーダー評価

米CData Software（CData）は、2026年11月4日、ガートナーの「2026年 Gartner データ統合ツールのMagic Quadrant」において、チャレンジャーに位置付けられたことを発表した。同レポートでチャレンジャーに選出されたのはCDataが唯一となる。

企業がAI活用を実験段階（PoC）から本番運用へと移行する中、CDataは人、アプリケーション、そしてAIエージェントがエンタープライズデータへアクセスするのに不可欠な「コネクティビティ」「コンテキスト」「ガバナンス」を統合したデータレイヤーを提供している。

特にCDataのデータ統合基盤をAIに拡張する役割を担うのが「CData Connect AI Gateway」だ。AIモデルやツール、データの制御ポイントとして機能し、ガバナンスを適用しながらエージェントを企業システムへ接続。モデルルーティングやコンテキストへのアクセスにも対応する。

CDataの共同創設者兼CEOであるアミット・シャルマ（Amit Sharma）氏は、「今回の位置づけは、私たちが力を注いできた点を反映していると考えています。それは人、アプリケーション、AIエージェントのために機能する1つのデータレイヤーであり、そして今ではConnect AI Gatewayを通じて提供されます」と述べている。