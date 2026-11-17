11月12日に開催された「Audibleオリジナル新作発表会」。その終了後に、「Amazon オーディブル」（Audible）とオーディオブックの現状、日本市場における戦略やユーザー層の変化、今後の展望について個別に質問する機会を得た。Audible カントリーマネージャーの逢阪志麻氏、ヘッド・オブ・コンテンツ・ジャパンのキーリング・宮川もとみ氏のお話を紹介する。

実用書から作品の鑑賞へ、広がるAudibleのユーザー層

編集部 本日はよろしくお願いします。まずはこの1年間でAudibleというサービスにどのようなことが起きたのか、印象的な出来事やチャレンジについてお伺いできればと思います。2026年のAudibleはどのような歩みだったのでしょうか？

逢阪 われわれはこの1年間、3つの戦略を立てて事業を進めてきました。

1つはコンテンツで、今日も発表した「新ジャンルの開拓」です。韓国コンテンツにフォーカスして、できるだけ新しいものを音声にし、そのポテンシャルをお客様に伝えていきたいという気持ちがあります。

2つ目は、皆さんが聴きたいと思うコンテンツをできるだけ多く、早く届けていくこと。人気の作家さんの新作やAudibleオリジナル作品、オーディオファースト作品などをどんどん作り、質の高い作品として届けていくことです。

最後はAudibleを聞いたことはあるけれど試したことがないという方がまだたくさんいらっしゃる中、できるだけ気軽に体験できる場を作っていくことです。5月に開いた「Audibleカフェ」が好評だったことを受け、11月下旬からは渋谷で「Audible STORY HOUSE」という体験イベントを開催しようと考えています。

編集部 先ほど、Audible STORY HOUSEで使用する「ストーリータイル」を拝見しました。オーディオブックは本来、形がないものですがこれが実際に手に触れられる状態で並び、興味を持ったものを手に取り、気軽に聴ける体験が新鮮でした。ユーザーのニーズについてはどう捉えていますか？

宮川 いまはオーディオブック自体が広がりを見せている状況ですが、それに呼応する形でコンテンツに対しても多様なニーズが生まれています。

私たちはこれに応えていくことがとても大事だと思っており、韓国コンテンツや自分の好きなK-POPの歌手が主題歌や挿入歌を歌ってくれているオーディオ体験といった今までにないジャンルを展開することで、お客様の選択肢を増やし、新しいAudibleの体験機会を増やしていくことを重視しています。

『冬のソナタ』は、『天国の階段』『美しき日々』に続く第3弾となりますが、皆様にも「Audibleに韓国コンテンツも入ってきましたよ」というメッセージが届けられたのではないかと思っています。

編集部 日本市場においてコアなユーザー層はどういったところで、そこからどの方向に広げていこうとお考えですか？

逢阪 Audibleが日本のお客様向けにサービスを開始してから今年で11年目を迎えました。ローンチの初期は、教養やスキルアップのために使うツールとして活用されている方が多かった印象です。こういった事情もあり、ユーザー層も30代の男性が中心でした。

転機となったのは、2022年1月に聴き放題サービスへと移行してからです。ここで小説や文学作品を聴く傾向が顕著になり、われわれも文学作品を充実させようと頑張ってきました。それに伴ってユーザー層もどんどん広がっていき、今は30〜50代の男女の幅広い層に、バランスよく使っていただけている状況です。

編集部 発表会では「脱スクリーン」についての言及もありました。「デジタル疲れ」という言葉もありますが、私自身もコロナ禍の在宅作業で目を酷使することが増え、目を使わずに情報を得るサービスとしてAudibleを重宝しました。Audibleは料理中など何かをしながらでも気軽に情報を得られるため、気分転換ができ、時間を効率的に使えます。最近では有名な俳優や声優の方々が吹き込むケースも増えて、「推し活」のような楽しみ方も増えているのではないでしょうか。