養老孟司氏、生成AIを「言葉の運転」と表現、國分功一郎氏の対談などAudibleの新作が登場

11月12日、麻布台ヒルズのアマゾン新オフィスで「Audible オリジナル新作発表会」が開催された。米国のAudibleはAmazon傘下の企業で、世界最大級のオーディオブック配信サービスを展開中だ。オリジナルの音声コンテンツの制作にも取り組んでいる。

発表会の冒頭では、Audible カントリーマネージャーの逢阪志麻氏が登壇し、今年5月に掲げた「新ジャンルの開拓」と「聴きたいに応えるラインナップの拡充」というコンテンツ戦略を踏まえつつ、同日から配信が始まった新作『冬のソナタ』と『言葉のからだ 日本語、世間、現実のあいだ』の2作品を紹介した。

オーディオドラマ『冬のソナタ』は、2026年に始動した「名作韓ドラシリーズ」の第3弾となる。全20話・毎週木曜3話ずつ配信予定。Audibleでは「韓国コンテンツ参入1年目の象徴となる作品」と位置付けている。

2000年代に日本中で社会現象を巻き起こした名作が、小芝風花、宮沢氷魚、井之脇海、白本彩奈という実力派俳優陣のマルチキャストで蘇る。さらに、SEVENTEENのJEONGHAN（ジョンハン）が日本語で歌い上げる挿入歌「My Memory (Japanese Version)」も、11月26日のサウンドトラック一般配信に先駆け、同日配信の第3話内で先行公開される。

もう一つの『言葉のからだ 日本語、世間、現実のあいだ』は、解剖学者の養老孟司氏と哲学者の國分功一郎氏による「言葉」をめぐる対談を、ナレーターの海老塚久蔵氏と井上智博氏の朗読で届ける内容。出版社との協力のもと、第一線の作家が書き下ろし、最初に音声で世に出す「オーディオファースト作品」で、日本展開第37作目となる。

また、作品体験を広げるリアル施策として、11月27日から12月6日まで、渋谷のUPLIGHT COFFEE（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目23-16）内で開催される、期間限定のリスニング体験イベント「Audible STORY HOUSE」についても紹介された。

ニューヨークなど、本国アメリカでは本のない期間限定の書店として展開している施策。作品情報を収めた大きなタグ「ストーリータイル」を利用して、様々なオーディオブックを気軽に楽しめるようになっている。

聴く読書で脱スクリーン化、デジタル疲れを軽減推進

日本では「聴くと読むの往復」が進む

現在、世界225の国と地域で展開するAudibleの最新動向については、Global Corporate Affairs責任者のマット・ソーントン（Matthew Thornton）氏が紹介した。

Audibleは毎年グローバルで聴取動向の調査を実施しているが、今年は調査会社NielsenIQとタッグを組み、8月に過去最大規模となる世界11カ国・約1万8000人を対象に調査を実施したという。

ソーントン氏によると、調査対象となった11カ国のリスナーのうち約34％、つまり約3人に1人が「前年よりもオーディオコンテンツを聴く量が増えた」と回答。特筆すべきは日常の過ごし方の変化で、全体の約51％が「オーディオを聴くことで、スマートフォンやテレビなどスクリーンを使ったエンターテインメントから意識的に離れることができた」と答えている点だ。

デジタル疲労の緩和やリラックス手段として音声コンテンツが定着しつつある現状が浮かび上がった。

さらに、ソーントン氏が強調したのが「聴くと読む」の相乗効果だ。オーディオブックで聴いた後に紙の本や電子書籍で読み返したり、逆に読了した作品を音声で体験し直したりするスタイルの行き来によって読書習慣に広がりが出てきているという。

これは日本市場でも顕著だ。日本のオーディオブックリスナーのうち「聴いてから読む」「読んでから聴く」経験を持つ割合はいずれも6割を超えた。加えて、「すでに読んだ作品をオーディオブックでも聴いた経験が5回以上ある」と答えた日本のリスナーは14％に達し、調査対象11カ国の中で最も高い比率となった。

音声が活字離れを招くのではなく、むしろ本との出会いを深める入り口として機能している実態も示された。

声だけで紡ぐ“一途な愛”の舞台裏

『冬のソナタ』の豪華キャストが集結！

発表会の中盤には、オーディオドラマ『冬のソナタ』のメインキャストである小芝風花（ユジン役）、宮沢氷魚（ジュンサン／ミニョン役）、井之脇海（サンヒョク役）、白本彩奈（チェリン役）の4名が、作品の世界観をイメージした冬の装いで登壇し、トークセッションを繰り広げた。

長年日韓で愛され続ける不朽の名作への参加について、ヒロインのユジンを演じた小芝は「最初はとても嬉しかったのですが、何十年も愛されてきた作品ゆえのプレッシャーもありました。同時に、オーディオという新しい形で表現できることにすごくワクワクしました」と振り返る。

ユジンについては「人を思いやる気持ちが強く、周囲のために自分が壊れてしまうのではないかと思うほど尽くす優しさと強さがある女性」と語った。

原作ドラマの日本放送当時は8歳だったという宮沢は「親世代も含めて日本中が『冬ソナ』ブームに沸いていた光景を鮮明に覚えています。今も韓流ドラマが日本で愛されているのは、この作品があったからこそ」と作品の持つ力に言及した。

寡黙な高校生ジュンサンと社交的なミニョンの一人二役に挑むにあたっては、監督とリモートで打ち合わせを重ねたといい、「根本の人間性は同じなので、無理に声色を変えようと意識せず、一つひとつのシーンに純粋に心を寄せた結果、自然な変化が生まれました」と役作りの秘訣を明かした。

ユジンを一途に思う幼なじみ・サンヒョク役の井之脇は、自身の役柄を「愛が深すぎるあまり暴走してしまう“感情のジェットコースター”」と表現。「昔から仲の良い氷魚くんを思い浮かべながら、収録中はイライラして演じていました（笑）」と茶目っ気たっぷりに語り、会場の笑いを誘った。

また、恋のライバルであるチェリン役の白本は「一見すると“恋の宿敵”のようですが、誰よりも心の機微や揺らぎが表れている人間味あふれる女性。せめて私だけはチェリンを包み込んであげたいと思いながら演じました」と深い愛情を覗かせた。

トークの途中では、第1話の転校シーンと、第10話でミニョンがユジンを北極星（ポラリス）になぞらえて愛を誓う名シーンの音声が会場で初披露された。キャスト陣もこの場で初めて完成版を聴いたといい、小芝は「映像のように目線や動きに頼れない分、息遣いや間合いだけで伝える難しさがありました。監督から『モノローグもナレーションではなくリアルな演技で』と言われ、セリフと心の声の区別がつくか不安でしたが、今聴いてしっかり伝わっていて安心しました」と笑顔を見せた。

過去の村上春樹作品の単独朗読とは異なり、共演者の声に反応することで自然と感情が高ぶったと語る宮沢や、「わずか2日間の収録で何十年分の人生を一気に駆け抜けた」と振り返る井之脇、「普段は衣装や照明など多くのスタッフに支えられている分、声だけで表現する貴重な経験になった」と語る白本。さらに挿入歌「My Memory」を歌うSEVENTEENのJEONGHANからのビデオメッセージも上映された。

最後は小芝が「通勤時間など忙しい合間にも耳だけで楽しめる、皆さんだけの『冬のソナタ』をぜひ体験してほしい」と呼びかけ、華やかなセッションを締めくくった。

89歳を迎えた養老孟司氏は、生成AI時代の「言葉の重み」に言及

続いて行われた第2部のトークセッションでは、養老孟司氏とAudible ヘッド・オブ・コンテンツ・ジャパンのキーリング・宮川もとみ氏が登壇した。

宮川氏は企画の経緯について、これまでベストセラーのオーディオブック化やオリジナルポッドキャストで協業してきた養老氏との新たな挑戦として、「SNSや生成AIによって言葉があふれる今だからこそ、『言葉とは何か』という対話の思考プロセスそのものを耳で体験してほしかった」と説明。

これを受け、前日の11月11日に89歳の誕生日を迎えたばかりの養老氏は、若い頃から抱き続けてきた「言葉」への疑問を独特のユーモアを交えて語り始めた。

養老氏は、5歳前に父を亡くし母と二人で暮らしていた幼少期を振り返り、「昔は『おしゃべりするな』と叱られる時代でしたし、来客のたびに母が私の代わりに『この子はこう思っているんです』と喋ってしまうので、自分は黙っていればいいと思っていました」とコメント。大学生になっても、当時の同級生から「お前が講演するのか」と、後年驚かれるほど寡黙だったという。

「今は小学生どころか幼児まで驚くほど流暢に喋る。世の中で言葉のかさ量や重みが肥大化しているからこそ、言葉しか方法を持たない哲学者（國分功一郎氏）が言葉をどう考えているのか知りたかった」と対談の動機を語った。

セッションでは、作中でも触れられている「生成AIの言葉」についても話題になった。

養老氏は「現代の言葉」がどのように扱われているかについて、多くの人は出来上がった言葉をただ「運転」しているだけであり、生成AIや世間にあふれる多くの言葉もそれを反映したものであるとした。

対談では「生成AIが生み出す情報には着地点がなく、言葉の根っこがない。科学は現実から出発して言葉に着地するが、今のAIは言葉から言葉を作っている」という指摘がある。養老氏は、自身の専門である解剖学や昆虫採集の現場を引き合いに出し、「名もない虫や、私が学生時代にはまだ名前がなかったT細胞やB細胞といった未知の細胞など、先に『現物』があり、役割がわかって初めて名前がつく。名前がついた途端、その対象が人間の世界に入ってくるのです」と解説する。

名前をつける行為は対象を情報として認識するということだ。言葉の運転とは「情報処理」であり、「情報化」ではないというのが養老氏の立場だ。

「しゃべった通りに世界が動くわけではありません」と静かに語る養老氏の言葉は、情報やAIが現実を覆い尽くそうとする現代において、自らの身体、現実を通した言葉を取り戻すことの大切さも印象づけた。