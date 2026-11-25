秋田の魅力といえばうまい酒と、うまいメシ。酒にもメシにも欠かせないのが、秋田で作られるうまい米。JAWS FESTA 2026 in Akitaでは入場者全員に米が配られたくらいだから、秋田を代表する自慢の品に違いない。基調講演のあとには、田んぼに関するセッションも連続した。ひとつは米づくり1年目の奮闘記、もうひとつは田んぼの見回りをIoTで減らす試行錯誤の記録だ。

機械化は進んでも、農業の現場はやっぱり体力勝負だ

「田んぼから始まる挑戦 〜新米農家の1年目〜」に登壇したのは、農業組合法人アグリかなあしの岩本 光司さんと、クラウドインテグレーター ヘプタゴンの三浦 一樹さんだ。

農業組合法人というのは、会社法ではなく農業組合法にもとづく法人で、地域の農家が協力するために作られる組織。アグリかなあしは2007年に法人化した農業法人で、秋田の農村では集落単位で法人化する動きが進み、新規就農者を雇用して育てる取り組みも年々増えているという。アグリかなあしもスマート農業への取り組みや、新規就農者の受け入れと育成に力を入れており、岩本さんはその受け入れで就農したひとりだ。

ITコミュニティの発表とは思えないくらい、本セッションの内容は稲作に特化していた。三浦さんが写真を示しながら稲作の1年の流れを紹介し、それぞれの場面における大変さを岩本さんが語るという構成だ。

まずは、田植え。農業に詳しくない筆者などは「今は機械で植えるんでしょ」というくらいの認識だったが、その前の準備から大変らしい。ビニールハウスで育てた苗を、田んぼまで運ばなければならない。この作業に1ヵ月近くかかるのだそうだ。「苗が入った箱が意外と重いです。連続で運ぶとだんだん腕がしびれてきます。私はまだ慣れていないので、翌日は筋肉痛になりました」（岩本さん）

植えるのも機械任せですべてが終わるわけではない。狭いところでは手押しの田植機を使ったり、角に近いところでは手植えも行うという。

田植えのあとは水の管理が続く。水が抜ければ枯れ、多すぎれば苗が浮いたり病気になりやすくなってしまう。稲が育ってきたら、一度水を抜いて稲の根の成長を促す「中干し」と、水はけをよくする「溝切り」も行う。これら一連の水の管理が、米作りにおいて最も重要だと岩本氏は語った。

少しだけ、ITっぽい話題もあった。ドローンを使った農薬散布だ。岩本さん自身も操縦資格を取得し、散布を担っている。ドローンがなければ手で撒くか業者に依頼するしかないので、ドローンの担う役割は大きい。

一方で、田んぼと田んぼの間の畦の草刈りはいまだ人力の世界だ。「1回だけで終わるわけではありません。一周して最初の場所に戻ると、また同じように草が生えています。一生終わりません」（岩本さん）

8月に穂が出てくる頃には、実が硬くなる前の柔らかい時期を狙うカメムシと戦い、9月についに稲刈りの季節を迎える。FESTA実行委員も参加した今年の稲刈りは、9月24日。コンバインでの刈り取り自体は、稲がきちんと立っていれば問題ない。しかし風で倒れた稲はそのままコンバインで刈ることができず、人力で起こしてから刈ることもあるという。ここでも、人力での作業は欠かせない。

「振り返ってみれば、あっという間の一年でした。楽しかったのは、自分が育てたものが成果として目に見える形で現れる現れることですね」（岩本氏）

こうして作られた米が、精米されてとてもかわいらしく包まれて、当日の参加者に配られた。まさに顔が見える農業。心して味わいたいと思う。最後は三浦さんのかけ声に合わせて会場全員で「お米ありがとう」と声を上げ、セッションは締めくくられた。