笑いあり、涙ありの大盛り上がり　秋田開催のJAWS FESTA 2026を楽しみすぎました

JAWS FESTAはAWSのユーザーグループであるJAWS-UGの年次イベント。今年は11月7日に秋田で開催され、ASCIIのオオタニは登壇と取材の目的で参加した。ここではセッションではなく、オオタニの目線でJAWS FESTA 2026 in Akitaで感じたこと、楽しんだことを書き記していきたい。

日本の秘境「秋田」へGo！ JAWS FESTAは前日から始まっている

2度目の秋田である。前回秋田に訪れたのも、10年前に開催された東北IT物産展の取材だった。ユーザーコミュニティはいつでも私を旅に誘ってくれる。しかも、今回は実行委員会のメンバーから秋田市長も登壇する基調パネルのモデレーターを仰せつかっている。なので、出張の目的は取材＆登壇なのである。

金曜日午後の定例社内会議を終え、東京駅に向かって、東北新幹線「こまち号」でいざ秋田へ。新幹線に乗ると、明るかった外は夕暮れとなり、仙台に着く前にあっという間に暗くなる。盛岡で新青森に向かう「はやぶさ号」とお別れを告げ、「こまち号」は街中を抜けて、大曲で名物のスイッチバック。後ろ向きで秋田駅に到着したのは、東京から4時間近くを経た夜20時20分頃。東京はTシャツでもよかったくらい暑かったのに、11月の秋田はさすがに寒い。厚着をしてきてよかった。

会場近くのホテルでチェックインし、予約していた「星みや」さんに向かう。東北のJAWS-UGメンバーがオススメしてくれたエスニック＆秋田料理の店で、ビリヤニが有名とのこと。Facebookであらかじめ参加者を募っていたら、JAWS-UG古参メンバーが3人来てくれることになったので、店で合流してさっそく乾杯。楽しく歓談しながら、名物のビリヤニはもちろん、いぶりがっこやきりたんぽなどを堪能する。

上機嫌でホテルに帰ってきたが、頭が冴えてしまい、明日の基調講演について考えてしまった。一応、スライドも用意したが、今回は事前打ち合わせもできておらず、ほぼ完全にぶっつけ本番である。知事がAI立県をアピールした登壇した一昨年の広島も、元副知事が災害対策と行政について語りかけた昨年の金沢も、基調講演は非常に充実していた。にわかにプレッシャーがかかった私は、夜中にスライド調整や登壇者の講演記事などを読みあさってしまい、寝不足のまま朝を迎えることになったのだ。

800人規模のホールをユーザーコミュニティが利用するインパクト

いよいよ当日。朝風呂を浴びて、寝ぼけ眼のまま、会場近くのカフェまで朝食を食べに行く。天気はイマイチで、とにかく風が強い。都内ではありえないくらいのすさまじい風で、実際に強風警報が出ていたらしい。たまに雹も混じってきて、顔に当たるので、痛い。

会場は「あきた芸術劇場ミルハス」。駅からほど近い千秋公園内にある多目的ホールで、2022年に開設したばかりなので、とにかく大きく、きれいで新しい。JAWS FESTAは中ホール（それでも800席！）だったが、2000席規模の大ホールは椎名林檎のライブが行なわれるらしく、グッズ販売の列が朝早くからできていた。

800人規模のホールをユーザーコミュニティが利用する。これはJAWS-UGとして1つのブレイクスルーだと思う。過去のJAWS FESTAは休日の大学や専門学校、公共施設を間借りしていたことが多かったが、会場がキャパシティオーバーしてしまうのが課題だった。しかし、今回は参加者数の多さ、スポンサーの数、なにより運営サイドの熱意によって、このような立派な会場でイベントが開催できるようになったのだと思う。

さて、そんな立派な会場では、受付やスポンサーブースの設営が急ピッチで行なわれており、並行して参加者も集まってくる。いつメンのほか、地元の人、学生さん、さまざまな方が増えて、会場と同時に基調講演会場に着座する。オオタニは、舞台裏で基調講演に登壇するレッドクリフの佐々木さんや沼谷市長と挨拶を済ませ、舞台横でスタンばることにする。開演の頃に中ホールもかなり埋まり、どんどん緊張が高まってくる。

秋田の深すぎる課題と圧倒的なポテンシャルを共有

9時50分にいよいよ開演し、メイン会場では開会の挨拶。舞台の下から実行委員長の武田さん、副実行委員長の若松さん、千葉さんがせり上がってきた（笑）。今回のJAWS FESTAは登録者数は500人を突破し、過去2番目の人数を記録した。初めてJAWS-UGに来た人も150人以上に上るという。

続いて登壇したのは、なんと秋田県副知事である神部秀幸氏だ。歓迎の挨拶の後に語った内容は、杓子定規な歓迎の挨拶でも、首長としての政治的なアピールではなく、秋田県が抱える深刻な課題だ。人口下落率は6年連続となる8.1％を記録し、高齢化率も40％を超える。相対的に子供の割合も11.2％と低いため、学校の統廃合が相次いでいるという。神部氏は「秋田は日本の10～15年先の未来である」と指摘。ともに課題解決を考えようという神部副知事のメッセージは舞台横でスタンバっていた私に深くぶっ刺さった。

3番手として登壇したのは、地元秋田市長の沼谷純氏になる。秋田の課題をアピールした神部副知事に対して、沼谷氏は首長とは思えない軽妙なトークで場を沸かせる。「秋田に来たのが初めて」という人が9割に達したのがわかると、「新幹線が逆走してくる日本の秘境、秋田へようこそ！」とコメント。外の突風については「秋田は雨が横から来る。傘は意味がない（笑）」と語り、会場は大きく沸いた。一方で、秋田の強みとして風力発電を中心とした再エネをアピールし、計画中の巨大データセンターの計画に期待を寄せた。

最後の挨拶は、まさにそのデータセンターの運用に関わる地元IT企業であり、秋田情報産業協会理事のエスツーの須藤氏。冒頭から「super userの須藤です。みなさんPHPの件、おつかれさまです！」と挨拶し、参加したエンジニアの心をわしづかみ。「この強風のおかげで、データセンターの電力が潤う」とアピールした。セッション前の挨拶からJAWS FESTAならではの地方課題とポテンシャルにあふれた内容で、イベントの期待は大いに高まったと言えよう。

「誰かではなく私」 地元の課題解決に必要な「自分ごと」と「外のモノサシ」

ここまでハードルが上がった状態で、オオタニがモデレーターとして登壇する基調講演だ。「秋田を元気にするテクノロジーの可能性 日本一ドローンを飛ばしている会社の社長と秋田市長が語りあう」というタイトルで、沼谷秋田市長とドローンショーを手がけるレッドクリフの佐々木孔明氏とのトークセッションを担当させてもらった。

講演のレポートは別の記事でお送りするが、今回このセッションを担当するにあたっては秋田市出身であるレッドクリフの佐々木氏の登壇にこだわった。レッドクリフは、いわゆるIT系企業ではないが、エンジニアにとってはフィジカルAIやIoTの延長上となるドローンという装置をエンターテイメントに活用し、秋田をはじめさまざまな地方創生に貢献しているという点で、参加者に大きなインパクトを与えられると思った。なにしろ自分が大阪・関西万博のドローンショーにいたく感動した経験もあったため、我ながら非常に暑苦しいメールを書いて、登壇を依頼した経緯がある。

そして、沼谷市長。今回本当に打ち合わせなしのぶっつけ本番で、沼谷市長にも当日の朝に初めてお会いしただけだったが、冒頭の挨拶を聞いた段階で、面白い話になることは確信できた。最初のテーマである「秋田の課題とポテンシャル」では、将来の日本である秋田の課題とポテンシャルを語ってもらい、東京で「外のモノサシ」を得た佐々木氏からも意見をいただくことで、課題と危機感を立体的に伝えることができたと思う。

もちろん、秋田のポテンシャルも大きい。食べ物も美味しいし、人は優しいし、IT的には洋上風力発電による電力も強み。課題を理解し、しかも「誰かでなく私」が、そんなポテンシャルを活かすことで、秋田は再び盛り上がることができるはず。佐々木さんはまさに故郷に錦を飾る形で実践した秋田竿燈まつりでのドローンショーについても説明してくれた。

結果、大幅に押してしまったが、セッションは終了。もっと話を聞きたかったが、課題と危機感、ポテンシャル、そして自分ごとで解決できること含めて、参加者には秋田をぐっと身近に感じてもらたのではないか。なにより私はその1人。「秋田」を「自分の地元」に置き換えて、課題について向き合えるエンジニアやビジネスパーソンが一人でも増えるきっかけになったら、登壇者としては本当にうれしい。

ホスピタリティあふれる「お祭りトラック」も堪能 そしてクロージングへ

さて、午前中の基調講演が終わり、前日の夜から気を張っていたオオタニはこの段階で気が抜けてしまった（笑）。今回は重森さんというライターもいるので、比較的自由にイベントを楽しめる立場。午後はJAWS-UGつながりでランチしたり、AWSエバンジェリストである「ジェフ・バー氏の部屋」を取材したり、各地のお菓子を片手にエンジニアたちと歓談したり、「JAWS FESTA 2026 in AKITA 版 大喜利大会」で沸いたり、とにかく心のままにイベントを楽しんだ。

普段、JAWS FESTAやJAWS DAYSの取材はセッション中心になるため、どうしてもこうしたセッション外の企画には目が行き届かない。しかし、今回はこうしたJAWS-UGの歴史と経験のたまものである「お祭りトラック」の面白さやホスピタリティを堪能できた。

今回のお祭りトラックでは、「生成AI着せ替え体験 JAWS FESTA 2026 in AKITA編」「復活！令和版AWSカルタ」「JAWS FESTA 2026 in AKITA版！開発Tipsガチャガチャ」「JAWS FESTA 2026 in AKITA版！思い出アップロード」「JAWS FESTA 2026 in AKITA 限定企画！俵階段」「JAWS FESTA お茶会テーブル「純喫茶 鮫」など多数の企画が常設されており、常連さんはもちろん、初の参加者も楽しめるようになっていた。

こうした企画によって「なかなかほかの人に話しかけづらい」「AWSよく知らない」という人でも、コミュニケーションのきっかけをつかむことができる。そして、次はもっと交流したい、なんなら運営に入ってみたいという気持ちにさせられるのだ。個人的には参加メンバーのインスピレーションが光る「AWS大喜利」には爆笑させていただいた。

楽しい時間はあっという間に終わってしまう。クロージングでは、実行委員長の武田さんが感極まって泣いてしまうという感動の場面に出くわす。スポンサーを一社ずつ読み上げて、参加者全員で拍手を送るというシーンでは、スポンサーをリスペクトするJAWS-UGのアティチュードが伺えた。そして、全国規模のイベントとして「JAWS DAYS 2027」が2027年3月13日に開催されることが発表され、ロゴも初出し。さらに次回のJAWS FESTA 2027が2027年11月6日に神戸で開催されることも発表された。

最後、JAWS-UGが掲げる「Have Fun!」「Make a difference!」「Go global!」「Find new heroes!」の4つの価値観を紹介した武田さんはついに泣き崩れる。「武田、もういいぞ、泣いて！」と心の中でエール。若松さんに抱え込まれながら、武田さんはイベントの終了を宣言。記念撮影を行ない、イベントはお開きとなった。

実行委員長の武田さんと沼谷市長が漫才コンビ結成？

お楽しみはさらに残っていた。イベント終了後の懇親会だ。「懇親会こそ勉強会のメインイベント」と言われるが、多くの人との接点を作れる懇親会は本当に重要。ただ、過去はキャパシティの問題で全員参加できないことも多かった。今回は「キャンセル待ちを出したくない」という運営の信念があり、当日からも参加可能だった。「イベントが面白かったので、そのまま懇親会にも参加しちゃえ」という人も参加できるキャパシティになっていたわけだ。

駅近のホテルの懇親会会場では、秋田名物の「ババヘラ」に並ぶ参加者の長蛇の列。みんなでビールで喉を潤し、地元料理のきりたんぽやFESTA米のおにぎりを堪能しながら、今日のイベントをおのおので振り返る。本物のなまはげさんも登場したし、今日一日を網羅したKiro作成のダイジェスト動画も披露された。この動画はホントよかった。自分の登壇風景もしっかり映っていたし、音楽も、歌詞も、本当に素晴らしくて、グッときた。

そして、最後の挨拶。実行委員長の武田さんはやっぱり泣いてしまう。「一度、秋田を捨て、嫌がりながら戻ってきたのに、故郷はそんな武田さんにどこまでも優しかった」と涙声で語る武田さん。そんな武田さんをイジるのは、高校の同級生だという沼谷市長だ。武田さんと並んだことで「新たな漫才コンビ登場」と言われてしまうことになる（笑）。

それでもさすが沼谷市長、締めるところは締める。「みなさんがいま食べているお米。苗を植えるときに感じる水のヒヤッとした感じ、泥を踏みつけるヌルッとした感覚はAIでは感じることができない」と述べ、人間ならではの価値や意思に重要性をアピールし、大きな拍手を浴びる。最後は武田さんをコミュニティメンバーで胴上げして、大盛り上がりで懇親会は終了した。

いやー、なんてエモいんだろう。その後の打ちあげでも、いろんな人と話したが、こんな感情撮って出しのエモいテックイベントはなかなかお目にかかれない。AWSを軸に、テクノロジー、ビジネス、社会課題までごったまぜになって、多くの参加者にいろいろな種を蒔いたJAWS FESTA 2026 in Akita。JAWS FESTAは至宝のイベントだが、今回も本当に素晴らしい体験だった。運営はもちろん、スポンサー、参加者にも改めて感謝を申し上げたい。長蛇の行列にチキって、ババヘラを食べ損なったので、また秋田行きますね。