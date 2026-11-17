VAIOは11月17日、「VAIO S13」「VAIO F16」「VAIO F14」、および法人向けモデル「VAIO Pro PG」「VAIO Pro BM」「VAIO Pro BK」を発表した。
販路は全国量販店、ソニーストア。受注開始は本日からで、最速お届け日は11月27日となっている。
VAIO S13 / VAIO Pro PG（13.3型アドバンストモバイル）
VAIO S13（個人向け）とVAIO Pro PG（法人向け）はビジネスモバイルとしての持ち運びやすさを追求した13.3型モデル。
現行モデルに対するユーザーからの強い要望を受け、パーツ選定と構造改革を行うことで、最軽量構成時で約976gと1kgを切る軽量化を実現。
片手で開閉できるワンハンドオープン構造を採用しているほか、スピーカー取り付け部への振動吸収材の配置や音の伝達経路の最適化により、ノイズの少ないクリアな音声再生を実現している。
また先日発表されたカメラで脈波・血管情報を非接触測定できる「VAIOウェルネスケア」をプリインストール。
基本仕様:
ディスプレー: 13.3型ワイド（16:10） WUXGA（1920×1200）
本体質量: 約976g〜1.013kg
駆動時間（JEITA3.0）: 動画再生 約14.5時間／アイドル 約27.0時間
インターフェース: USB 4×2
カラー: ブロンズ、ブラック
個人向け仕様（VAIO S13）:
CPU：Core 7 350 / Core 5 320 / Core 3 304
メモリー：32GB / 16GB / 8GB (LPDDR5X)
ストレージ：1TB / 512GB (PCIe NVMe)
無線WAN: 5G搭載 / なし
VAIOストア最小構成価格：23万1000円
法人向け仕様（VAIO Pro PG）:
CPU：Core 7 360/ Core 7 350 / Core 5 330/ Core 5 320
メモリー：32GB/ 16GB (LPDDR5X)
ストレージ: 512GB (PCIe NVMe)
無線WAN: 5G / LTE / なし
VAIO F16 / VAIO Pro BM（16.0型スタンダード大画面ノート）
VAIOのラインアップにおいて高い販売比率を占める「定番」モデルの進化版。
画面サイズ・コスパ重視や持ち運び頻度少ないが、いざという時に持ち出せるモバイルノートPCが欲しいというユーザーがターゲット層となっている。
WQXGA高解像度ディスプレーの選択が可能なほか、VAIOストア限定でディズニーおよびトイ・ストーリーモデルの販売もされる。
基本仕様：
ディスプレー：16.0型ワイド（16:10）
本体質量：約1.57kg〜1.59kg
駆動時間（JEITA3.0）: WQXGA選択時 動画約10.5時間／アイドル約16.5時間
WUXGA選択時 動画約9.5時間／アイドル約13.0時間
インターフェース：USB 4×2
個人向け仕様（VAIO F16）:
ディスプレー：WQXGA（2560×1600） / WUXGA（1920×1200）
CPU：Core 7 350 / Core 5 320 / Core 3 304
メモリー：32GB / 16GB / 8GB (LPDDR5X)
ストレージ：1TB / 512GB (PCIe NVMe)
カラー：ネイビーブルー、サテンゴールド、サテンシルバー
VAIOストア最小構成価格：22万2200円
法人向け仕様（VAIO Pro BM）:
ディスプレー：WUXGA（1920×1200）のみ
CPU：Core 7 360/ Core 7 350 / Core 5 330 / Core 5 320
メモリー: 32GB / 16GB (LPDDR5X)
ストレージ: 512GB (PCIe NVMe) のみ
カラー：ダークメタルグレー
VAIO F14 / VAIO Pro BK（14.0型スタンダードモバイル）
画面サイズと持ち運びやすさを両立した14.0型スタンダードノートPC。
初めてのモバイルPCとして、品質・価格重視のユーザー向けにおすすめのモデルとなっている。F14シリーズもVAIOストア限定でディズニーおよびトイ・ストーリーモデルの販売がされる。
基本仕様：
ディスプレー：14.0型ワイド（16:9）フルHD（1920×1080）
本体質量：約1.32kg
駆動時間（JEITA3.0）：動画再生 約11.5時間 / アイドル 約14.5時間
インターフェース：USB 4×2
個人向け仕様（VAIO F14）:
CPU：Core 7 350 / Core 5 320 / Core 3 304
メモリー：32GB / 16GB / 8GB (LPDDR5X)
ストレージ：1TB / 512GB (PCIe NVMe)
カラー：ネイビーブルー、サテンゴールド、サテンシルバー
VAIOストア最小構成価格：21万1200円
法人向け仕様（VAIO Pro BK）:
CPU：Core 7 360 / Core 7 350/ Core 5 330/ Core 5 320
メモリー：32GB / 16GB (LPDDR5X)
ストレージ：512GB (PCIe NVMe) のみ
カラー：ダークメタルグレー
新メーカー保証
ユーザーによる落下・水濡れも無償で修理に
またVAIOは、PC購入時に追加料金なしで付帯する1年間のメーカー保証において、従来対象外だった事故故障も無償修理の対象へと拡大する。
これまでの保証（自然故障のみ）に加え、自然故障／落下・破損・画面割れ／水濡れ・水漏れ／火災・落雷・水害以下の偶発的な事故が新たに無償修理対象に含まれる。
対象モデルは今回発表のモデルのほか、以下の通りだ。
個人向け: VAIO T、VAIO S13、VAIO F16、VAIO F14
法人向け: VAIO T work、VAIO Pro PG、VAIO Pro BM、VAIO Pro B
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
sponsored使い続けて実感した「VAIOならでは」の魅力、6つの視点で整理