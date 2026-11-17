VAIOは11月17日、「VAIO S13」「VAIO F16」「VAIO F14」、および法人向けモデル「VAIO Pro PG」「VAIO Pro BM」「VAIO Pro BK」を発表した。

販路は全国量販店、ソニーストア。受注開始は本日からで、最速お届け日は11月27日となっている。

VAIO S13 / VAIO Pro PG（13.3型アドバンストモバイル）

VAIO S13（個人向け）とVAIO Pro PG（法人向け）はビジネスモバイルとしての持ち運びやすさを追求した13.3型モデル。

現行モデルに対するユーザーからの強い要望を受け、パーツ選定と構造改革を行うことで、最軽量構成時で約976gと1kgを切る軽量化を実現。

片手で開閉できるワンハンドオープン構造を採用しているほか、スピーカー取り付け部への振動吸収材の配置や音の伝達経路の最適化により、ノイズの少ないクリアな音声再生を実現している。

また先日発表されたカメラで脈波・血管情報を非接触測定できる「VAIOウェルネスケア」をプリインストール。

基本仕様:

ディスプレー: 13.3型ワイド（16:10） WUXGA（1920×1200）

本体質量: 約976g〜1.013kg

駆動時間（JEITA3.0）: 動画再生 約14.5時間／アイドル 約27.0時間

インターフェース: USB 4×2

カラー: ブロンズ、ブラック

個人向け仕様（VAIO S13）:

CPU：Core 7 350 / Core 5 320 / Core 3 304

メモリー：32GB / 16GB / 8GB (LPDDR5X)

ストレージ：1TB / 512GB (PCIe NVMe)

無線WAN: 5G搭載 / なし

VAIOストア最小構成価格：23万1000円

法人向け仕様（VAIO Pro PG）:

CPU：Core 7 360/ Core 7 350 / Core 5 330/ Core 5 320

メモリー：32GB/ 16GB (LPDDR5X)

ストレージ: 512GB (PCIe NVMe)

無線WAN: 5G / LTE / なし

VAIO F16 / VAIO Pro BM（16.0型スタンダード大画面ノート）

VAIOのラインアップにおいて高い販売比率を占める「定番」モデルの進化版。

画面サイズ・コスパ重視や持ち運び頻度少ないが、いざという時に持ち出せるモバイルノートPCが欲しいというユーザーがターゲット層となっている。

WQXGA高解像度ディスプレーの選択が可能なほか、VAIOストア限定でディズニーおよびトイ・ストーリーモデルの販売もされる。

基本仕様：

ディスプレー：16.0型ワイド（16:10）

本体質量：約1.57kg〜1.59kg

駆動時間（JEITA3.0）: WQXGA選択時 動画約10.5時間／アイドル約16.5時間

WUXGA選択時 動画約9.5時間／アイドル約13.0時間

インターフェース：USB 4×2

個人向け仕様（VAIO F16）:

ディスプレー：WQXGA（2560×1600） / WUXGA（1920×1200）

CPU：Core 7 350 / Core 5 320 / Core 3 304

メモリー：32GB / 16GB / 8GB (LPDDR5X)

ストレージ：1TB / 512GB (PCIe NVMe)

カラー：ネイビーブルー、サテンゴールド、サテンシルバー

VAIOストア最小構成価格：22万2200円

法人向け仕様（VAIO Pro BM）:

ディスプレー：WUXGA（1920×1200）のみ

CPU：Core 7 360/ Core 7 350 / Core 5 330 / Core 5 320

メモリー: 32GB / 16GB (LPDDR5X)

ストレージ: 512GB (PCIe NVMe) のみ

カラー：ダークメタルグレー

VAIO F14 / VAIO Pro BK（14.0型スタンダードモバイル）

画面サイズと持ち運びやすさを両立した14.0型スタンダードノートPC。

初めてのモバイルPCとして、品質・価格重視のユーザー向けにおすすめのモデルとなっている。F14シリーズもVAIOストア限定でディズニーおよびトイ・ストーリーモデルの販売がされる。

基本仕様：

ディスプレー：14.0型ワイド（16:9）フルHD（1920×1080）

本体質量：約1.32kg

駆動時間（JEITA3.0）：動画再生 約11.5時間 / アイドル 約14.5時間

インターフェース：USB 4×2

個人向け仕様（VAIO F14）:

CPU：Core 7 350 / Core 5 320 / Core 3 304

メモリー：32GB / 16GB / 8GB (LPDDR5X)

ストレージ：1TB / 512GB (PCIe NVMe)

カラー：ネイビーブルー、サテンゴールド、サテンシルバー

VAIOストア最小構成価格：21万1200円

法人向け仕様（VAIO Pro BK）:

CPU：Core 7 360 / Core 7 350/ Core 5 330/ Core 5 320

メモリー：32GB / 16GB (LPDDR5X)

ストレージ：512GB (PCIe NVMe) のみ

カラー：ダークメタルグレー

新メーカー保証

ユーザーによる落下・水濡れも無償で修理に

またVAIOは、PC購入時に追加料金なしで付帯する1年間のメーカー保証において、従来対象外だった事故故障も無償修理の対象へと拡大する。

これまでの保証（自然故障のみ）に加え、自然故障／落下・破損・画面割れ／水濡れ・水漏れ／火災・落雷・水害以下の偶発的な事故が新たに無償修理対象に含まれる。

対象モデルは今回発表のモデルのほか、以下の通りだ。

個人向け: VAIO T、VAIO S13、VAIO F16、VAIO F14

法人向け: VAIO T work、VAIO Pro PG、VAIO Pro BM、VAIO Pro B