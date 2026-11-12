JAPANNEXT、75インチ4Kモニターが199,980円　IPS採用「JN-IPS75U」発売

JAPANNEXTは、75インチIPSパネル搭載の4K大型液晶モニター「JN-IPS75U」を11月12日に発売する。直販価格は199,980円で、3年保証モデル「JN-IPS75U-H3」は209,980円、5年保証モデル「JN-IPS75U-H5」は219,980円となる。

「JN-IPS75U」は、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍の作業領域を確保する。75インチの大画面により、複数人での資料共有や遠距離からの視認性が求められる環境で力を発揮する仕様だ。IPSパネルは上下左右178度の広視野角に対応し、見る位置が変わっても色やコントラストの変化を抑えやすいとしている。サイネージや動画再生、映画視聴にも向く設計だ。

映像面では、最大輝度400cd/㎡でHDR400相当の表示に対応し、明暗差をより立体的に表現する。HDCP2.2にも対応するため、4K配信動画の再生環境としても使いやすい。接続端子はHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×2を備え、パソコン、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機など幅広い機器とつなげられる。一方でUSB-A端子は非搭載のため、USBメモリ再生のメディアプレーヤー機能には対応しない。

そのほか、AdaptiveSync(FreeSync)対応によりティアリングを抑えた滑らかな映像表示が期待できる。フリッカー軽減とブルーライト軽減モードも備え、長時間の表示でも目の負担を抑えやすい構成だ。VESA 400×300mmマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドへの取り付けも可能となる。2W×2のスピーカーとリモコンも付属し、サイズはおよそ幅1667×奥行き293×高さ1022mm、重量はおよそ21kgとなる。なお、同時発売モデルとして3年保証、5年保証の選択肢も用意される。