15,980円で65W給電＆120Hz JAPANNEXTの21.5型USB-Cモニター登場
JAPANNEXTは11月12日、21.5インチのVAパネルを採用したフルHD液晶モニター「JN-215V120F2-C6」を発売すると発表した。直販価格は15,980円。最大65WのUSB-C給電に対応し、ノートPCをケーブル1本で接続できる点が大きな特徴だという。
「JN-215V120F2-C6」は、1920×1080のフルHD解像度と3000:1の高コントラスト比を備えたVAパネルを搭載する。最大輝度は300cd/m²で、黒の締まりと色の鮮やかさを両立し、動画視聴や写真編集など幅広い用途に向く構成だ。120Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度にも対応し、スクロール表示やゲーム映像をなめらかに描写するとしている。
接続端子はHDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を装備する。USB-Cは映像出力に加えて最大65W給電に対応するため、対応ノートPCならケーブル1本で映像出力と充電をまかなえる。テレワークや持ち運びの多い環境で、ACアダプターの持参を減らせる点も実用的だ。さらにAdaptiveSync(FreeSync)やフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも備え、長時間利用時の目の負担軽減にも配慮する。
スタンド部にはスマートフォンなどを置けるスペースを設け、VESA 75×75mmマウントにも対応する。本体サイズはスタンド有りで高さ387mm×幅495mm×奥行き180mm、重量は約2.5kgだ。2W×2のステレオスピーカーも内蔵し、2年間のメーカー保証が付く。
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