98インチの大画面で24時間365日稼働　JAPANNEXT、4Kサイネージ「JN-Si98U-24」発売

JAPANNEXTは10月29日、98インチのIPSパネルを搭載し、24時間365日の連続稼働に対応した大型4Kデジタルサイネージモニター「JN-Si98U-24」を発売すると発表した。直販価格は888,800円。商業施設や店舗の案内表示、会議室での資料提示、映像鑑賞など幅広い用途を想定した製品で、同日には5年保証モデル「JN-Si98U-24-H5」も977,680円で登場するという。

JN-Si98U-24は、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍となる作業領域を確保する大型ディスプレイだ。IPSパネルならではの上下左右178度の広視野角を備え、見る位置による色やコントラストの変化が起きにくい点が特長となる。最大輝度は500cd/㎡で、HDR400相当の表示にも対応し、明るい部分と暗い部分の階調をより自然に描き分ける設計だ。

インターフェイスはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、VGA×1を装備し、パソコンやSTB、家庭用ゲーム機、HDMI対応のブルーレイディスクプレーヤーなど多様な機器と接続できる。VGA端子とオーディオ入力端子も備え、既存環境への導入もしやすい構成だ。なお、USB-A端子はファームウェア更新専用で、USBメモリ再生のメディアプレーヤー機能には対応しない点には注意が必要だ。

設置面では800×400mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具を同梱するため壁面設置に対応する。自立用スタンドは付属しないが、リモコン、10W×2のスピーカー、フリッカーフリー対応など、業務利用を意識した実用機能をそろえる。サイズはおよそ高さ1245×幅2187×奥行45mm、重量はおよそ51.4kgとなる。3年保証モデルに加え、5年保証モデル「JN-Si98U-24-H5」も同時展開する。