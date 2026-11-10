ABEMA運営のAbemaTV、動画レビュー時間が半分以下に　Dropbox Replayで制作効率化

Dropbox JapanとTooは11月9日、動画配信サービス「ABEMA」を運営するAbemaTVのDropbox導入事例を公開した。AbemaTVは「大容量ファイルへの対応」「コストが膨らみにくい料金体系」「現場への馴染みやすさ」を重視して採用したという。導入先はAbemaTVで、Dropboxとアドオン機能「Dropbox Replay」を活用し、映像の校正業務を効率化した内容となる。

AbemaTVは、サイバー攻撃の高度化や制作に関わる社内外の関係者増加を背景に、安全性と運用効率を両立できる管理基盤を検討した。選定の結果、エンタープライズグレードのセキュリティを備えたDropboxを採用し、4K映像や3時間を超える大容量データも調整なしでアップロードできる体制を整えた。外部制作会社との素材受け渡しもスムーズになり、一定ルールに基づく共有リンク発行や監査ログによるリスク管理も可能になったという。

注目点は、Dropbox Replayによるレビュー・承認作業の一元化だ。動画のレビューにかかる時間は従来の半分以下まで短縮され、制作現場の負担軽減につながった。素材や動画コンテンツの管理、チーム内での確認・共有をDropboxに集約したことで、業務全体がスリムになり、新番組企画やショート動画などの派生コンテンツ開発に時間を振り向けやすくなったという。映像制作におけるコンテンツ管理とコラボレーションを同時に支える導入事例だ。