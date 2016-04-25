ヤマハ、DNSセキュリティーを無料解説 通信性能への影響を抑える「YSL-CLDDNS」
ヤマハは11月11日、Zoomウェビナー形式で中小企業やSOHO向けのネットワークセキュリティー施策を解説するウェビナーを開催する。参加費は無料で、開催時間は15時から15時45分までとなる。あわせて、11月6日に発表したDNSセキュリティー拡張ライセンス「YSL-CLDDNS」を紹介する内容だ。
YSL-CLDDNSは、ヤマハルーターにセキュリティー機能を追加できるライセンスだ。UTMのように通信経路のすべてを監視する方式ではなく、DNS通信を軸に危険な接続先を判別して遮断する仕組みで、通信性能への影響を抑えやすい点が特長だ。10Gbps回線の普及で速度を重視する企業にとって、実運用に組み込みやすい選択肢となる。
対象機種はRTX1300とRTX840で、ゼロトラスト環境下の境界防御や、UTM導入時のコスト・運用負荷に悩む企業を主な想定とする。ウェビナーでは、DNSセキュリティーの仕組みやUTMとの違い、導入メリットに加え、多層防御の中での位置付けも解説する。講師はヤマハの馬場大介氏が務める。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります