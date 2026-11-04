モックアップとしか思えない軽さ 37gのCORSAIR最新マウスは「軽さ以外普通」なのが最高

FPSなどの対戦ゲームで激しいマウスの切り返し（フリック操作）に手首がついていかず、狙いがブレて悔しい思いをしたり、長時間のパソコン作業で夕方になると、手首や腕の筋にズシンと重い疲労を感じたりしていませんか？

近年のゲーミングマウス市場では「軽量化」こそが正義。しかし、従来の超軽量マウスは表面に無数の穴を開けたハニカム肉抜き構造で握り心地に癖があったり、癖がある形状で一般的なつまみ持ち・かぶせ持ちが難しかったり、あるいは日常作業で使うとクリック感やホイール操作がピーキーすぎて扱いづらかったりと、尖った仕様の製品も多数。

普段のオフィスワークやWebブラウジングでは普通のマウスのように自然に使え、PCゲームでは最高性能を誇るマウスはないのか？ その切実な願いに応えるのが、CORSAIRの「SABRE v3 PRO PureVector Ultralight ワイヤレスゲーミングマウス」（以下、SABRE v3 PRO PureVector Ultralight）です。

まず最初の驚きは、箱から取り出し手に乗せた瞬間。誰もが「モックアップ（製品見本）？」と疑うほどの軽さ。中身が入っているとは到底思えません。バッテリー内蔵のワイヤレスマウスなのに、公称重量はわずか37g。しかも、シェルに肉抜きは一切ありません。外見もボタン配置も、至ってスマートな「普通のマウス」そのものです。

「SABRE v3 PRO PureVector Ultralight」を手に入れることで、対戦ゲームでは自分の反射神経がワンランク上がったかのような俊敏なエイムが手に入ります（もちろん腕前によりますよ！）。そして、日々のデスクワークでは手首を優しく労わるというか羽のような軽さ。ゲームから仕事まで毎日を快適にしてくれる注目ゲーミングマウスのレビューをお届けします。

穴あき肉抜きなしで37g！

違和感ゼロの形状で日常作業も快適

「SABRE v3 PRO PureVector Ultralight」を語る上で外せないのが、約37gという軽さ。一般的な軽量マウスが60g前後、超軽量モデルでも40g台の製品が多いことを考えると、37gという数字は驚きです。

記事冒頭にも書きましたが、マウスを実際に操作すると「嘘でしょ？」と笑えるほどの軽さ。空の手でポインターを操作しているような感覚で、マウスを動かす際の初動の抵抗や慣性をほとんど感じません。

そして、ボディ表面には肉抜き穴が一切存在しません。滑らかなクローズドシェルでゴミや手垢が内部に入る心配はなく、手に触れる感触も極めて自然。約62.5×119.2×38.2mmというサイズ感は、小さすぎず大きすぎない王道のミディアムサイズです。

軽さ以外の部分も「扱いやすい普通のマウス」形状なので、長時間のゲームプレイで手の感触に違和感を感じることもなく、Excelの細かなセル選択やブラウジングといった長時間のオフィスワークでも、変な持ち方を強いられることなく手首の負担を減らせます。

「PureVector」は方向別の癖を

AIが補正し、エイム速度が33％向上

「SABRE v3 PRO PureVector Ultralight」の最大の特徴である機能は、「Aimlabs」と共同開発した特許取得の校正技術「PureVector」。人間の手首や指の構造上、マウスを左右それぞれに左へ動かすとき、あるいは斜め上へフリックするときに、動かしやすさや力加減の癖が人それぞれ微妙に異なります。

従来のゲーム設定ではマウス感度は全方向で一律の数値しか適用できませんでしたが、PureVectorは5分程度の簡単なテストプレイを行うだけで、プレイヤーの方向ごとのエイムのズレやオーバーシュートの癖を精密に解析。

ユーザーの癖に合わせて方向別の感度プロファイルを自動生成し、エイム時間を最大81ms短縮、照準スピードを最大33％も高速化してくれます。さらにうれしいのは、測定結果をマウス本体に直接保存できること。PCで余計な常駐ソフトを立ち上げておく必要がなく、別のPCに接続しても自分専用に最適化されたエイムアシストが、そのまま機能します。

真のワイヤレス8000Hzポーリング＆

42000DPIセンサーで性能に不足なし

外見の親しみやすさとは裏腹に、内部に詰め込まれたテクノロジーはプロ仕様です。メインプロセッサーに「Nordic 54シリーズMCU」を搭載し、有線接続だけでなく2.4GHzワイヤレス接続時でも真の「8000Hzハイパーポーリング」に対応。クリック遅延は平均0.25msという低遅延を誇ります。

光学センサーには最大42000DPI、追従速度800IPS、最大加速度70Gを誇る「CORSAIR MARKSMAN X」を採用。左右クリックには1億回の高耐久を誇る光学式スイッチを採用し、ホイールの回転を検知するエンコーダーも光学式にすることで、入力の遅れや誤入力を徹底的に排除しています。

バッテリー駆動時間は1000Hz動作時で最大140時間。面倒な専用ソフトをインストールしなくても、Webブラウザ上で動作する「CORSAIR Web Hub」からDPIやボタン割り当て、リフトオフディスタンスの調整が手軽に行える点も、ユーザー目線に立った親切な仕様です

リアルゲーマーもテレワーカーも幸せになれる超軽量マウス

「中身が入っていない？」と驚くほどの37gという軽さながら、手にした感触や操作感は極めて自然な「普通のマウス」。しかし、その中身には「PureVector」のエイムアシストが詰まっており、どのPCに接続してもユーザー固有の設定を利用可能。

なお「SABRE v3 PRO PureVector Ultralight」は、競技用としての極限の通信速度と安定性を優先するため、2.4GHzワイヤレスおよび有線接続のみに対応。Bluetooth接続には非対応なのには事前に注意が必要です。

ミリ秒の戦いでライバルに差をつけたい本気ゲーマーから、手首の疲れに悩むオフィスワーカーまであらゆるPCユーザーのポテンシャルを最大限に引き出してくれる超軽量マウスです。この良い意味で「普通の見た目」でこの軽さには、心の底からビックリすること間違いなしです！

詳細スペック

対応規格

約62.5（W）×119.2（D）×38.2（H）

重量

約37g

センサー

CORSAIR MARKSMAN X（光学式）

解像度

100～42000 DPI（1DPI刻み）

ポーリングレート

8000Hz

ボタン数

5

接続方式

2.4GHz無線、有線

インターフェース

USB Type-C

オンボードプロファイル数

1

バッテリー駆動時間

最大140時間（1000Hz時）

価格

2万8980円（11月6日発売）