AMD Ryzen 7 9800X3D×RTX 5070搭載PCが5万5000円オフ　パソコンショップSEVEN、11月5日限定

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、11月5日に「2026/11/5 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月5日0:00から11月5日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大65,000円オフで提供するという。購入は同社のセール特設ページから行える。

目玉の1つが、インテル Core Ultra 7 265KとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「ZEFT Z58Y」だ。Windows 11 Home 64ビット版、64GB DDR5メモリ、1TB SSD、850W 80Plus Gold電源を搭載し、通常649,800円から65,000円引きの584,800円（税抜）で販売する。送料無料で、ハイエンドゲームや動画編集を見据えた構成として注目される。

ほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を備える「ZEFT R61GO」は、通常548,800円から55,000円オフの493,800円（税抜）となる。



さらに、Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5050を搭載した「ZEFT Z54QP」は、通常271,800円から12,000円引きの259,800円（税抜）で購入できる。いずれもWindows 11 Home 64ビット版、1TB SSDを備え、送料無料で展開する。

今回のセールは全10商品が対象で、用途や予算に応じて選べる点が特徴だ。高性能な最新パーツを搭載したモデルを、期間限定で割安に導入できる機会となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。