RTX 5090搭載PCが18万円引き！ パソコンショップSEVEN、11月4日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、11月4日に「2026/11/4 24時間限定セール」を実施する。期間は11月4日0:00から11月4日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大180,000円オフとなる内容だ。対象は全10商品で、送料無料も適用される。
注目の対象モデルの一つが「ZEFT G62BZ」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載し、ミドルタワーケースとintel Z890チップセット、1300W 80Plus platinum電源を採用する。通常1,739,800円から180,000円オフの特価1,559,800円（税抜）となる。
ほかにも、ZEFT G62AIはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra5-250K Plus、GeForce RTX 5060 Ti 8GB、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えたマイクロタワー構成で、通常309,800円から21,000円オフの特価288,800円（税抜）だ。
ZEFT Z57TはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-265K、GeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケース、intel B860チップセット、850W 80Plus gold電源を搭載し、通常458,800円から59,000円オフの特価399,800円（税抜）となる。
購入はパソコンショップSEVENの特設ページから行える。最新の高性能PCを狙うユーザーにとって、短時間で選択しやすい24時間限定企画だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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