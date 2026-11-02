RTX 5080搭載・メモリー64GB・SSD 2TBのPCが値下げ！ パソコンショップSEVENで11月3日限定

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月3日に「2026/11/3 24時間限定セール」を開催する。セール期間は11月3日0:00から11月3日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大89,000円引きで購入できる。対象商品は全10商品で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う形だ。

注目商品のひとつは、ZEFT G62COだ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載し、ケースはCoolerMaster MasterFrame 600 Black、チップセットはIntel Z890、1000W 80Plus Gold電源を採用する。通常848,800円から89,000円オフの759,800円（税抜）で、送料無料となる。

同じく対象となるZEFT R65WPは、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備えたゲーミングPCだ。Windows 11 Home 64ビット版、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、ミドルタワーケース、750W 80Plus Gold電源という構成で、通常539,800円から52,000円オフの487,800円（税抜）となる。



さらにZEFT R65WRは、同じCPUとGPUに32GB DDR5メモリを組み合わせた上位構成で、通常599,800円から60,000円オフの539,800円（税抜）だ。

いずれのモデルも送料無料で、購入はセール特設ページから行う。最新世代のCPUとGPUを搭載した高性能BTOパソコンを、短時間の限定価格で狙える点が今回のセールの特徴だ。ゲーミング用途はもちろん、動画編集や高負荷なクリエイティブ作業にも対応しやすい構成がそろうため、買い替えを検討するユーザーにとって見逃しにくい内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。