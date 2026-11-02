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機能は素晴らしいが約4.5万円と高額、ポーリングレートが1000Hzなのも気になる

駆動時間実質無限が画期的！ ハイエンドな機能も網羅したゲームパッド「Aeon Pro」は買いか？

2026年11月02日 09時00分更新

文● 八尋 編集●ASCII

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SteelSeriesの「Aeon Pro」を試してみました

　ゲームパッドを選ぶときって、有線か無線かって結構迷いません？　私は迷います。なぜなら、有線であれば充電を気にせず、無線であれば場所を気にせず使えますが、逆に有線は場所に制限ができますし、無線はうっかり充電を忘れていてゲームプレイ中に充電が切れたり、いざ遊ぶというときに動作しなかったりします。

　これ、ワイヤレスを充電すれば済む話なんですが、仕事でも使うキーボードマウスと違って、うっかり充電してなかった……って経験がわりとあるんです。

　でも、そんなワイヤレスのうっかり充電忘れがなくなる画期的な機能を持ったゲーミングパッドが登場しました。SteelSeriesの「SteelSeries Aeon Pro」（以下Aeon Pro）です。

2個のバッテリーで実質無限に遊べる
専用ドッグで同時に充電

　Aeon Proには、交換用を含む2つのバッテリーが付属しています。1つはゲームパッド本体に入れて、もう1つは専用のドッグに入れておけば充電できます。もし、長時間プレイしていてコントローラー本体に入れたバッテリーの充電が切れてきたら、専用ドッグのほうのバッテリーと入れ替えれば、そのままパッドでゲームができますし、切れかけていたバッテリーはドッグで充電できます。これで、無限に遊べるというわけです。

片方は専用ドッグで充電

もう片方は本体に装着する。これを繰り返せば、実質駆動時間は無限です

　これはもともとSteelSeriesのハイエンドゲーミングヘッドセットに採用されていた機能なのですが、ゲームパッドとの相性も抜群だと思います。

　この専用ドッグはゲームパッドを置けばそのまま充電できるほか、ワイヤレスレシーバーとしての役割も持っています。さらに、専用ドッグにはUSB Type-C端子が2基あり、PCとXboxに接続しておけばシームレスに接続先の切り替えが可能です。

専用ドッグの接続性もよく、置けばしっかりとパッドを認識して充電を開始してくれます。また、ワイヤレスレシーバーとしての役割も果たしていて、PCだと取り外したらすぐに認識されて使えました

PCとXboxでの切り替えがすぐにできる

　また、ゲームパッド本体にディスプレーを搭載していて、本体のバッテリーと、ドッグで充電中のバッテリーの充電残量を表示してくれます。本体側のバッテリーの表示が1本になったくらいで、バッテリーを交換するというのが、安全でいいのではないかと思います。

バッテリーの充電状況がOLEDディスプレーに表示されます

　ただ、正直1度フル充電してしまえばバッテリー1個あたりで11～14時間程度結構使えるので、こまめに充電するという人は、あまりこの機能は使わないかもしれません。

　逆に私のように元の位置に戻すということがあまり得意ではない人や、体力ギリギリまで遊びたいという人には、これ以上ピッタリなモデルはないでしょう。

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