「V NEOBANK」Vポイント終了　最大1.5％還元の新サービスに

ドコモSMTBネット銀行は10月30日、「V NEOBANK」を「NEOBANK CASH」に刷新し、2027年3月29日から提供すると発表した。デビットカードの利用で最大1.5％相当を還元するほか、従来のVポイントに代わり、現金に交換できる独自ポイントを導入する。

預金や振込などの銀行サービスは引き継ぎ、支店名は「Vポイント支店」から「イチョウ支店」に変更する。既存利用者の支店番号や口座番号は変わらず、原則として手続きは不要だ。

新たな「NEOBANK CASHポイント」は、500ポイント以上から100ポイント単位で現金に交換でき、デビットカードの支払いにも1ポイント＝1円で利用できる。

デビットカードの還元率は、月間1000円以上の利用で1.25％相当。月末の円普通預金とSBIハイブリッド預金の合計残高が100万円以上なら0.25％相当が上乗せされ、最大1.5％相当となる。

給与・年金の受け取りは月30ポイント、口座振替は1件5ポイント、他行からの1万円以上の振込は1件20ポイントを付与する。一方、外貨積立や住宅ローンの新規借り入れなどの特典は終了する。

Vポイントの付与・利用対象となる取引は2027年2月28日で終了し、3月1日以降は新ポイントに切り替わる。さらに4月1日からは、ATM利用手数料と他行宛振込手数料の無料回数をそれぞれ月5回から2回に削減する。