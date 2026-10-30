リメイク仕様の全楽曲をCD2枚組で収録！
『空の軌跡 the 2nd』のオリジナルサウンドトラックが2027年1月27日に発売！
日本ファルコムは10月30日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ最新作として発売中のNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用タイトル『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』より、劇中使用曲を収録したCD2枚組音楽アルバム「空の軌跡 the 2nd オリジナルサウンドトラック」を発売すると発表。発売日は2027年1月27日、価格は3080円だ。
また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始される。
主人公エステルの心情をメロディラインに乗せたフィールド曲「空を見上げて」、対執行者戦のバトルBGM「Fateful confrontation」、ストーリー中盤のハイライトシーンで使用される専用曲「解き放たれた至宝」など、フルリメイクにあわせて全楽曲を『空の軌跡 the 2nd』仕様に新アレンジ。オリジナルサウンドトラックでは、ボーナストラックとしてOP曲「銀の意志 金の翼」フルバージョンも収録している。
エステルとヨシュア、二人の旅の結末を描く『空の軌跡 the 2nd』の物語を、ぜひサウンドトラックでも楽しもう。
※CD盤は初回生産分のみ『空の軌跡 the 2nd』の作品世界をモチーフとした特殊スリーブ仕様となります。
【製品情報】
製品名：空の軌跡 the 2nd オリジナルサウンドトラック
発売日：2027年1月27日
収録曲数：全46曲（CD2枚組）
価格：
CD盤：3080円
ダウンロード版： [アルバム] 2750円／[単曲] 154円
ハイレゾ音源版： [アルバム] 2750円／[単曲] 154円
※CD盤は初回生産分のみ特殊スリーブ仕様となります。
■音楽配信サイト
iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
■ハイレゾ版音源配信サイト
moraハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
music.jpハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
qobuz：https://www.qobuz.com/jp-ja/interpreter/falcom-sound-team-jdk/11819776
OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
各音楽配信サービスで5500曲以上の楽曲を配信中。いつでもどこでも、ファルコムミュージックを楽しめる。
■定額制音楽配信サービス
Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
qobuz：https://play.qobuz.com/artist/11819776
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