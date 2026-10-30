Binanceで最大9000億円相当の不審な資金移動か　暗号資産の入出金を一時停止

Binanceは10月29日、潜在的なセキュリティ上の問題を調査していると明らかにした。暗号資産メディアThe Blockによると、最大58億ドル（約9000億円）相当の不審な資金移動が指摘されている。
同日付けのAP通信によれば、Binanceは安全確認のため暗号資産の入出金を一時停止した。同社は顧客資産について「完全に安全」だと説明している。
暗号資産を発行するテザーとCircleも対応を発表した。両社は問題に関連するとみられる資産を凍結し、Binanceによると、10月29日夜の時点で凍結額は合計25億4000万ドル（約3900億円）に達している。
現段階ではまだ暗号資産が盗まれたかどうかはわかっておらず、被害規模や原因も不明だ。
We are aware of differing figures circulating publicly regarding the amount frozen, including references to $1.8 billion. For clarity, the current verified total frozen is $2.54 billion. This figure may continue to increase as our teams work closely with law enforcement, issuers, blockchain intelligence firms and industry partners to trace and freeze additional assets. We will only share confirmed figures and will provide further updates as more verified information becomes available.— Binance (@binance) October 29, 2026
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