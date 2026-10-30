RTX 5070 Ti搭載PCが7万円オフ！ RTX 5080搭載モデルも値下げ、11月1日限定

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、11月1日に「2026/11/1 24時間限定セール」を実施する。期間は11月1日0:00から11月1日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大86,000円引きで購入できる内容となる。主な対象機種には、GeForce RTX 5080搭載の「ZEFT G62BP」や、RTX 5070 Ti搭載の「ZEFT Z55EKB」などが並び、いずれも送料無料で提供するという。

高スペックモデルの「ZEFT G62BP」は、Intel Core Ultra 7 270K Plus、GeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載したミドルタワー構成で、通常835,800円から86,000円オフの749,800円（税抜）で販売する。OSはWindows 11 Pro 64ビット版、チップセットはIntel Z890、電源は1000W 80Plus Goldとなる。

「ZEFT Z55EKB」は、Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5、2TB SSDを備えたモデルで、通常569,800円から70,000円オフの499,800円（税抜）となる。



ほかにも「ZEFT G62BS」は、Intel Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5060を組み合わせたマイクロタワー構成で、通常377,800円から29,000円オフの348,800円（税抜）で購入できる。いずれのモデルも、用途に応じてゲーミングから日常作業まで幅広く対応する設計だ。

このセールは全10商品が対象で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。