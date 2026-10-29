RTX 5090搭載PCが19万7000円引き！ パソコンショップSEVEN、10月30日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて10月30日、24時間限定セール「2026/10/30 24時間限定セール」を実施する。開催期間は10月30日0:00から10月30日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大197,000円オフで購入できる内容だ。販売は特設ページから行われ、送料無料となる。

目玉となるのは、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5090を搭載した「ZEFT R65XR」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、64GB DDR5メモリ、2TB SSD、1300W 80Plus platinum電源を備え、通常1,886,800円から197,000円オフの1,689,800円（税抜）で販売する。



ほかにも、Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R68L」は463,800円（税抜）、Intel Core Ultra5-245KFとGeForce RTX 5060を採用した「ZEFT Z56O」は329,800円（税抜）で、それぞれ送料無料となる。

今回のセールは全10商品が対象で、用途に応じて選べる構成になっている点が特徴だ。高性能GPUを備えたゲーム向けモデルから、比較的手に取りやすいミドルクラス構成までそろい、いずれもWindows 11を搭載する。

購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。数量や在庫状況は変動する可能性があるため、狙いのモデルがある場合は早めのチェックが有効だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。