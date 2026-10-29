チェキ初のタッチパネル搭載「instax mini Evo 2」登場　4.5インチ大画面で写真選びも快適に

富士フイルムは10月27日、instax“チェキ”のハイブリッドインスタントカメラ新モデル「instax mini Evo 2」を11月27日に発売すると発表した。価格はオープン価格で、クラシックデザインとアナログ操作を継承しながら、4.5インチの大画面LCDモニターやタッチパネル式操作、最大13メガピクセルの記録性能を備えた高機能モデルとなる。

「instax mini Evo 2」は、撮って選んでプリントする従来の楽しさに加え、デジタルカメラとしての撮影性能を高めた点が大きな特長だ。mini Evo比で約1.5倍となる4.5インチLCDモニターを採用し、instaxシリーズとして初のタッチパネル式モニターに対応する。フラッシュ設定や画像の閲覧も直感的に行え、撮影時の操作性が大きく向上するという。

撮影表現の幅も広がる。「instax Expanded View」モードでは、実際のプリント範囲より広いエリアを画面に表示し、動く被写体のタイミングを捉えやすくする。「instax Immersive Movie」機能では、シャッターを切るまでの5秒間を動画として記録でき、写真だけでは残しにくい空気感や表情の変化も記録できる。専用アプリを使えば、画像や動画のダウンロード、SNS共有、スマホプリンターとしての活用も可能だ。

エフェクト機能も注目点だ。10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトを組み合わせることで、100通りの撮影表現を楽しめるという。カメラ本体はカーブを取り入れたフォルムと心地よいクリック感のあるアナログ操作を採用し、撮る行為そのものを楽しめる設計となっている。あわせて専用カメラケースも用意される。



(c)富士フイルム「instax™“チェキ”新製品発表会」