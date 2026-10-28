LINE、既読をつけずに過去のメッセージも読める新機能　11月4日から有料に

LINEヤフーは10月28日、LINEのメッセージを未読のままさかのぼって読める「スクロールプレビュー」を、11月4日からLYPプレミアム会員特典として提供すると発表した。「LYPプレミアム スタンダードプラン」「LYPプレミアム with Netflix」が対象。

使うときは、トークリストで確認したいトークルームを長押しし、表示されたプレビュー画面を縦にスクロールする。通常のトーク画面を開かずに、長いメッセージや過去のやりとりまで確認できる。

スクロールプレビューは、10月から試験機能を提供する「LINEラボ」で、すべての利用者向けに順次無料で先行提供していた。11月4日からは対象プランの会員特典に移行するため、無料の先行提供を利用していた人も、正式提供後は会員資格が必要となる。

一方、スクロールできない従来型のプレビューは、11月4日からAndroid版にも提供する。iOS版と同じように、トークルームを長押ししてメッセージの一部を未読のまま確認できる機能で、LYPプレミアムに登録していない人も利用できる。

LYPプレミアム スタンダードプランの料金は、ウェブからの登録で月額508円、LINEアプリなどからの登録で月額650円。LYPプレミアム with Netflixは、Netflixの視聴プランに応じて月額890円、1590円、2290円の3種類が用意されている。