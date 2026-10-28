KDDIは10月27日、グループ最大級のビジネスイベント「KDDI SUMMIT 2026」をTAKANAWA GATEWAY Convention Centerで開催した。4回目を迎えた今回のテーマは「一人ひとりを輝かせる AIの可能性を、現実へ」。
今年5月に発表した中期経営戦略「Power-to-Connect 2028」にもとづき、通信とAIが融合する「AI前提社会」に向けて、同社がどのようなインフラとパートナーシップで社会実装を進めるのか。基調講演と展示からレポートする。
AI前提社会と「カスタマーイナーシャ」
基調講演に登壇したKDDI代表取締役社長 CEOの松田浩路氏は、2026年に始動した新ブランドメッセージ「Spark Your Journey」に触れ、顧客一人ひとりの挑戦に寄り添う姿勢を強調した。通信規格が3Gから5Gへと進化し、接続対象がスマートフォンから産業全般へと広がる中で、現在は「AIが社会インフラとして当たり前に存在する“AI前提社会”に突入した」と分析する。
このAI前提社会においてビジネスの前提を変える概念として、松田氏が提示したのが「カスタマーイナーシャ（顧客の慣性）」だ。購買行動において、AIエージェントは価格やスペックを瞬時に比較して合理的に判断する。一方で人間は、信頼や愛着、応援といった感情に基づいて選択を行なう。AIによる購買代理が加速するからこそ、人間の感情に働きかける価値や顧客体験の設計が、企業の差別化要因になると指摘した。
ショップ接客と通信品質を「AIでバフ」する2つの方程式
KDDIは、人間とAIの協働で成果を最大化するアプローチを「AIでバフをかける」と表現し、2つの方程式を示した。
1つ目は「ショップ接客の方程式（専門知識×応対の型×人ならではの温かみ）」だ。店頭での上位プランへの変更率がオンラインの3倍に達するというデータに基づき、AVITAとの協業による「KDDI Avatar Canvas」を導入。全国のau Styleやauショップに「AIロープレ」を展開し、AIアバターを相手にした反復練習で接客品質の向上を図る。
2つ目は「エリア品質の方程式（ロケーション×通信容量×パラメーター最適化）」。これまで人手で約2年を要していた基地局のパラメーター最適化に、基地局ごとのAIと全体を学習するAIが連携する「分散型AI」を導入し、1ヵ月弱での自動最適化を実現している。
上り通信の干渉抑制には量子アニーリング技術も適用。その結果、調査会社Opensignalの2026年10月のレポートでは、通信品質評価の全2部門とアプリ評価の全8部門、計10部門で1位を獲得し、国内最多受賞の5連覇を達成した。
社会実装を牽引する「アライアンスパーク・プロジェクト」と3つの拠点
さらに松田氏は、新産業創出の実践拠点となる「アライアンスパーク・プロジェクト」の始動を発表した。全国を強力なネットワークと低遅延の計算基盤で結ぶ「デジタルベルト構想」を土台に、高輪（未来への実験場）、山口（宇宙との玄関口）、大阪・堺（AI実装の発進基地）の3拠点を核として展開する。
2026年1月に稼働した「大阪堺データセンター」（オール水冷対応）には、2027年度にNVIDIAの次世代GPU「Rubin」を導入する予定だ。強化された同拠点の計算基盤を活用し、自動運転、ロボティクス、ドローン配送の3領域で、検証から社会実装までを推進するという。
自動運転領域では、大阪で約1700台のタクシーを運行するnewmo、およびRimoと連携。走行データを大阪堺データセンターのGPUで学習させ、2028年度に堺エリアでレベル4自動運転タクシーの商用運行を目指す。
ロボティクス領域では、10月1日に事業を開始した「ELYZA Robotics」を通じて、2030年度までに研究開発費300億円を投資。大阪堺データセンター内の実証フィールドを活用し、1000台以上のロボットの現場導入を見据えている。
さらにドローン配送領域では、Alphabet傘下のWing Aviationと提携し、ローソンの商品などを注文から30分以内に届けるドローン配送を、2027年中に一部エリアで開始すると発表した。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります