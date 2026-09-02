AIは仕事を奪うのか、それとも相棒か。「KDDI SUMMIT 2026」で最前線のAI社会実装を体感せよ

KDDIはグループ最大級のビジネスイベント「KDDI SUMMIT 2026」を10月27～28日の日程で開催すると発表した。

AI社会実装の最前線を体感できるハイブリッド型イベント

本イベントのテーマは、「一人ひとりを輝かせる AIの可能性を、現実へ。」

AIが社会インフラとして浸透する未来を見据え、事業成長を促す「AI労働力」と、人々の暮らしを変革する「AI生活力」の具体例をパートナー企業とともに紹介する。

会場では、ヒューマノイドによる接客や自動運転車両の展示など、最新テクノロジーを直接体験できる。

さらに、来場者がスマートグラスを装着すると、展示内容や解説をAIが整理し、写真付きの要約レポートを作成してくれるという試みも用意されている。

初日の基調講演には、ユニバーサル ミュージックの藤倉 尚CEOが登壇し、KDDIの松田浩路CEOとともに、AIがもたらすテクノロジーの進化と、その先にある「人間らしさ」が発揮される未来社会について語り合う。

また、自社の業務改善やサービス開発に直結する、AIエージェント開発などをテーマにした体験型ワークショップも実施される予定だ。

本イベントは、TAKANAWA GATEWAY Convention Centerでの開催とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド形式で行なわれる。参加費は無料で、特設サイトからの事前の参加登録が必要になる。