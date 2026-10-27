DJIが容量2000Whでもコンパクトな「Power Auro 2000 Elite」を発表＝0.01秒で切り替わるUPS機能も搭載!!





DJIは最大2000Wの安定した出力を提供するコンパクトな容量2000Whのポータブル電源「DJI Power Auro 2000 Elite」を発表した。

従来モデルDJI Power 2000と比較して体積を24％小型化し、重量も約19kgと14％軽量化されているのが大きな特徴。価格は14万7400円で10月28日発売だ。

カーチャージャー、MPPTソーラーモジュール、140W巻き取り式ケーブル、デュアルスマートSDCポートを1つの筐体に統合したオールインワン設計になっている。また、後日発売予定の専用拡張バッテリーを組み合わせることで、容量を最大1万2000Whまで拡張できる。

5種類の充電が可能で

140Wケーブルを内蔵





「Power Auro 2000 Elite」は、最大2000Wの安定した純正弦波出力を提供し、約2200Wまでの一部家電製品への給電に対応する。1つの側面にポート類を集約配置しており、縦置き・横置きのどちらでも各端子に容易へアクセスできる設計となっている。

充電機能としては5種類の方式に対応している。家庭用電源からは最大1440W入力に対応し、0％から80％までを85分で急速充電できる。

車のバッテリーに直接接続する内蔵カーチャージャーを利用した場合は、最短4時間で満充電が可能だ。

内蔵のMPPTモジュールにより太陽光パネルにも直接接続でき、両方のSDCポートを同時に使用した場合は最大1200W入力、約2.7時間で満充電に達する。

また、オフグリッド太陽光発電と車からの入力を各最大600Wで同時利用する充電や、家庭用電源とソーラーまたは車入力を組み合わせた最大合計2000Wのインテリジェントハイブリッド充電も可能である。

本体には自動伸縮する140W USB-C巻き取り式ケーブルを内蔵し、PD3.1対応機器を最大140Wで充電できる。このケーブルは取り替え可能なモジュール構造を採用している。さらに、ドローンの急速充電や各種アクセサリー接続に使えるデュアルSDCポートを備える。

充実の安全機能と高い耐久性

ドローンエコシステムとの高い親和性





バッテリーセルには針刺し試験や衝撃・落下試験をクリアしたLFP（リン酸鉄リチウム）セルを採用し、6000サイクル後も70％以上の容量を維持する。日常使用で約10年間に相当する耐久性を確保した。高強度ボディは最大1トンの静的荷重に耐え、落下や衝撃時の発火を抑える構造と5VB高レベル難燃性筐体で保護されている。

バッテリー管理システム（BMS）には自動車グレードの統合型接続に加え、13個の温度センサーと40個のヒューズを搭載して24時間体制で状態を監視する。保護膜には超薄型サブナノ保護コーティングを採用しており、水分・塩水噴霧・腐食から主要コンポーネントを保護しつつ熱拡散を促進する。動作高度は最大5000mまで対応する。

また、重要な機器を保護するため0.01秒以内に切り替わるUPS機能を備え、低負荷放電時の騒音は30dB未満に抑えられている。電源ステータス確認やワンタップでの急速充電切り替えに対応した刷新版DJI Homeアプリも利用可能だ。

ドローン用の急速充電ケーブルを使用することで、DJI Mavic 4 ProやDJI Air 3シリーズなどのインテリジェントフライトバッテリーに最大240WのSDC急速充電を行える。Air 3シリーズのバッテリーを10％から95％まで約30分、DJI Matrice 4シリーズなら約35分で充電可能だ。DJI Power SDC - PoE電源ケーブルを使えば、DJI O4グラウンドステーションへの直接給電も行える。

商品は公式オンラインストア（store.dji.com）および認定販売パートナーにて販売される。公式オンラインストアでの購入者には、最長5年間の保証や送料無料、5％分のDJIクレジット還元などの特典が適用される。