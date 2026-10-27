「ポケモンユナイト」サービス終了へ　突然の発表に「嘘だと言ってくれ」「青春が…」

ゲーム「Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）」公式サイトは10月27日、2027年3月23日午前9時にサービスを終了すると発表した。Nintendo Switch版とスマートフォン版の両方が対象。終了の理由は明らかにしていない。

『ポケモンユナイト』は、2021年7月21日にNintendo Switch向けにサービスを開始した基本プレイ無料のチーム戦略バトルゲーム。5人ずつのチームに分かれ、ポケモンを操作して仲間と協力しながら勝利を目指す。

サービス終了の発表を受け、Xでは驚きと悲しみの声が広がっている。公式アカウントの投稿は発表から数時間で約3万3000件の「いいね」、約2万件のリポストを集め、閲覧数は450万回を突破。「いかないで」「嘘だと言ってくれ」「青春が…」など、突然の知らせを惜しむ声が相次いだ。

サービス終了に伴い、10月27日午後2時にはゲーム内通貨「ジェム」の販売と、月額制サービス「UNITEメンバーシップ」の新規加入・自動更新を停止した。未使用の有償ジェムはサービス終了後に払い戻しを受けられるが、申請にはゲーム内の専用フォームを使用するため、手続きが完了するまでアプリなどを削除しないよう呼びかけている。