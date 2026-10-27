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あなたの個人情報が漏えいしたら？ IPAが対処方法をアドバイス

2026年10月27日 15時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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IPAのニュースリリース

IPAのニュースリリース

　情報処理推進機構（IPA）は10月26日、自身の個人情報が漏えいした際の対処法を公開した。不正アクセスによる個人情報流出被害の増加を受けた対応だ。

心を落ち着かせて、正確な状況を把握

　個人情報の流出が疑われる場合、最初にすべきは冷静になること。誰しも不安や焦りを感じる状況だが、冷静さを失えば被害が不必要に拡大する可能性もある。

　次に自分に関するどういった情報が漏れたのかを確認する。サービス提供者のウェブサイトや案内メール、問い合わせ窓口などを活用して、正確な状況把握を心がけたい。

内容別の対処方法

　被害の状況が掴めたら、流出した内容に応じて対処を進めていく。主な対応方法は以下のとおりだ。

●ID・パスワード

　IDやパスワードが漏えいした場合、サービスを不正利用されることもある。トラブル防止のため、IDやパスワードをできるだけ長く複雑な物に変更しよう。

　もし、他のサービスでも同じIDやパスワードを使っているのなら、そちらも合わせて変更しておきたい。

●クレジットカード情報

　クレジットカード情報が漏えいした場合、すぐにクレジットカード会社へ連絡し、不正な利用履歴がないかの確認や、カードの停止・再発行を相談する。

　素早く対応できれば、不正利用を防いだり、防ぎきれなくても被害を最小限に抑えられるはずだ。

●氏名・住所・電話番号・メールアドレス等

　氏名や住所、電話番号といった情報が流出すると、いわゆるダークウェブ等で情報が取引され、詐欺などに利用される可能性がある。

　対処法は「突然届いたメールやSMSは詐欺や偽メールと考えて無視する」「メール内のリンクを開かない」「メール内のリンク先で情報の入力やアプリのダウンロードをしない」「画像に埋め込まれたリンクにも注意する」「不審な郵便物に注意する（不審な着払い品を受け取らない等）」など。

　やや強引なやり方も含まれるが、裏を返せば、ここまで徹底しないと被害を防げないということだ。

　セキュリティーにやり過ぎはない。普段からしっかり準備している人も、この機会にセキュリティーの再点検をしてみてはどうだろうか。

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