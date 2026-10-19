悩み事は青空の下に置いてきたい。出来立て那須ワインの収穫祭で過ごす日曜日

グラス越しの景色までごちそうになる、そんなワイナリーの過ごし方を知っていますか？

カウンターで小さなグラスを受け取り、味を確かめて立ち去るだけでは、ちょっと物足りない。ブドウが育った土地を歩いて、澄んだ空気とともに喉を潤す瞬間こそ、私たちが本当に求めていたワイナリーで過ごす休日なはずです。

実りの秋を迎える栃木県那須町で、2026年11月8日（日）、「第5回 Nasu 661 WINE HILLS 収穫祭」が幕を開けます。

澄んだ青空とブドウ畑のなかで乾杯する収穫祭

那須高原の大自然に位置する「Nasu 661 WINE HILLS」では、丹精込めて育てられたブドウの収穫を祝う恒例のイベントが、今年で5回目の開催を迎えます。

今回の収穫祭の特徴は、里山散策からスタートすることです。耕作放棄地を蘇らせた約91ヘクタールに及ぶ広大な敷地に、イベント当日に初公開の新たな散策コースがオープン、樹木医によるツアーを楽しめます。

秋の那須をまるごと味わう休日

散策のあとは、その年に仕上がった出来立ての新酒が待っています。テイスティングルーム（約16～18種／1,100円）でワインを味わい、テラスグリルでは薪焼ソーセージグリル（1,650円）やブルーベリースムージー（600円）を楽しめます。

秋風の吹く野外でグラスを傾ければ、日常の喧騒や悩み事も遠のいていくはず。ワイン好きの方にはもちろんのこと、絶品グルメや高原の爽やかな秋風を堪能したいドライブ旅の目的地としても非常におすすめのイベントです。

畑の小道を歩き、乾杯の一杯を手にする──。そんな休日を、この秋の予定にぜひ。

第5回Nasu 661 WINE HILLS 収穫祭

●開催日：2026年11月8日（日）

●会場：Nasu 661 WINE HILLS

●住所：栃木県那須郡那須町高久丙4515-13

●料金：5,000円（税込）

※散策にご参加の方は、歩きやすい服装・靴でお越しください。