Yostarは10月25日、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」の日本国内向けパブリッシャーを、ネクソンへ移管することが決定したと発表。2027年1月を予定しているという。

これは、公式生放送「ブルアカらいぶ！秋の夜長、いかがおすごしですか？SP」にて発表されたもの。もともとゲーム開発会社はNEXON Gamesが担当しており、そこは変更なし。有償無償問わず、所持しているゲーム内通貨などは移管後も引き継がれる。

また、移管後には「無料100回募集」「【特別】周年限定★3生徒セレクトチケット」「クレジット24,600,000」などの配布を予定。6周年施策とは別のものになるという。

番組では今回の発表が「サービス終了」ではないことを念頭に置きつつ、変更の理由が「NEXON Games側からYostarに対して契約を終了したいという申し出があった」としており、長い時間をかけて協議した結果、双方合意に至った結論であるとのこと。

ユーザーからは「これまで尽力してくれたYostarありがとう」「すごく楽しかった」「卒業か…」「ヨースターだったからこのゲームに出会えた」「ヤケクソ補填とか好きでした」「6周年までは楽しませてもらいます！」「番組のアップダウンが激しすぎるんよ…」「不安だが、今は見守るしかないな」など、感謝と不安の声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：ブルーアーカイブ -Blue Archive-

ジャンル：日常で奇跡を見つけるRPG

配信：Yostar

プラットフォーム：iOS／Android／PC

配信日：配信中（2021年2月4日）

価格：基本無料（アイテム課金）

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