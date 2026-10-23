ソフトバンク、緊急速報メールの配信を停止　PHP脆弱性対応で　ワイモバイル・LINEMOも対象

ソフトバンクは10月23日、同日6時47分から緊急速報メール（緊急地震速報／津波警報／災害・避難情報）のメンテナンスを始めたことを公表した。作業中はソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの回線で緊急速報メールの配信を停止する。完了は10月26日の予定だ。

同社は本件について、PHPの脆弱性に関連した対応と説明。サービス再開までの間は、Yahoo!防災速報アプリなどを利用するよう案内している。