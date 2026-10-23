三井住友カード、かぞくのおさいふアプリ停止　システムメンテナンスで

三井住友カードは公式サイトで、10月21日午後4時30分ごろから順次、システムメンテナンスにより一部サービスを停止していると案内している。「かぞくのおさいふアプリ」などが対象。

公式サイトより

告知に挙げたのは、かぞくのおさいふアプリ、定期払いチャンス、すぐチャン、Pass Caseアプリなど。停止理由はシステムメンテナンスとしており、原因や再開予定日時は不明。