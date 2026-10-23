軽い力で画面位置を調整！ パソコン工房の液晶モニターアーム、10月23日発売

ユニットコムは10月23日より、パソコン工房 WEB通販サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で、パソコン工房セレクト商品『液晶モニターアーム』の販売を順次開始する。価格は5,980円で、型番はUNI-ARM08GRとUNI-ARM08WHの2種類を用意する。軽い力でモニター位置を調整しやすい設計が特徴で、実用性を重視した周辺機器として注目される製品だ。

『液晶モニターアーム』は、17～35型、重量2～9kgのモニターに対応するシングルモニターアームだ。取り付け方式はクランプ式とグロメット式の両対応で、アルミ筐体を採用した4軸タイプとなる。上下のチルト、左右のパン、ピボット回転に対応し、画面の向きや高さを細かく追い込めるため、作業環境や視線の位置に合わせた柔軟なセッティングがしやすい製品だ。

さらに、手回しノブを備え、アームの硬さ調整に工具を必要としない点も使い勝手を高める要素だ。モニターの重さに合わせて耐荷重を微調整できるテンションゲージも搭載し、軽い力で任意の角度に固定しやすい構造となる。対応する台の厚さは20～60mm、VESA規格は100×100mmと75×75mmに対応し、素材はプラスチック、アルミニウム、鋼鉄を組み合わせる仕様だ。

販売はパソコン工房のWEB通販サイトと全国の店舗で行われ、カラーはグレー系のUNI-ARM08GRとホワイトのUNI-ARM08WHを選べる。パソコン工房は周辺機器やゲーミングデスクなどをそろえるオリジナル・セレクト商品を展開しており、今回の製品も「あるといいな」という需要に応える実用志向のラインアップに位置づけられる。